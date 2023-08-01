Областная библиотека приглашение на открытие выставки самарского художника Александра Мальцева

127

3 августа 2023 года в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится торжественное открытие выставки Александра Мальцева «По ту сторону».

Начиная с 1988 Александр Мальцев, начал выставлять свои полотна в музеях и галереях разных стран. Однако коллектив галереи «Новое пространство», обладая серьезными экспозиционными возможностями, на сегодня наиболее полно представляет творчество художника-демоноборца. Достаточно редкие картины к выставке Александра Мальцева «По ту сторону» предоставили коллекционеры, которые с пиететом относятся к большому и самобытному самарскому автору.

"Художник только тогда состоялся, когда нашел свой собственный, отличный от всех стиль. Сегодня нет понятия "школа" - есть только творец и холст перед ним", - эти слова Александра Мальцева любят цитировать журналисты по случаю открытия его выставок. Надо сказать, всё вышло именно так, как задумал автор. Он обладает собственной почерком, только ему свойственной поэтикой цвета и мазка. Искусствоведы находят в его работах симбиоз традиций древнерусской живописи и экспрессионизма, эстетики гениев Ренессанса и представителей абстрактного искусства ХХ века. Глядя на нереальные потусторонние полотна Мальцева, у многих возникают разноплановые ассоциаций: кто-то выискивает общее с Ван Гогом, а кто-то улавливает что-то от Врубеля. Однако, чуть дольше всматриваясь в работы, становится очевидным, что все это достаточно поверхностное отождествление. Образы, созданные Мальцевым, обладают совершенно индивидуальным ритмом и только ему свойственными вибрациями.

12+