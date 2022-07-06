Новый руководитель самарской драмы будет работать и в оперном театре

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Возглавивший недавно Самарский академический театр драмы им.М.Горького Сергей Филиппов получил еще одно новое назначение. Он также стал первым заместителем генерального директора Самарского академического театра оперы и балета им.Д.Шостаковича.

С осени 2019-го и до 27 июня этого года г-н Филиппов был гендиректором оперного. О том, что совсем этот театр он не покинет, министр культуры региона Татьяна Мрдуляш сообщала в интервью газете «Самарское обозрение», опубликованном 4 июля.

«Мы договорились, что Сергей Васильевич и дальше будет активно участвовать в жизни оперного тетра. Думаем, как это решение оформить», – заместила министр. На момент подготовки публикации, однако, не было известно, какой именно статус экс-директор получит в оперном. Решение назначить его первым замом, очевидно, призвано сохранить стабильность внутри театра и закрепить достигнутые ранее позиции, пишет Обозрение.