Новогодние мероприятия Музея Рязанова в Самаре

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) приглашает самарцев.
31 декабря в Сквере Рязанова пройдут кинопоказы: в 18.00 начнется фильм «Зигзаг удачи» (1968, 6+), в 19.30 – «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975, 6+), а в 22.45 – «Карнавальная ночь» (1956, 0+).
2 января (четверг) в 16.00 пройдет интерактивная новогодняя экскурсия «Есть установка весело встретить Новый год!» (12+).
Немногие знают, что традиция смотреть рязановские фильмы в новогодние праздники сложилась не случайно. На экскурсии посетители пройдутся по экспозиции Музея Рязанова и окунутся в историю создания новогодних фильмов знаменитого режиссера – «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Карнавальная ночь» и «Зигзаг удачи».
Вход на мероприятие – 300 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cGkYUN
Повторы интерактивной экскурсии «Есть установка весело встретить Новый год!» состоятся 3 января в 18.00, 4 января в 14.00 и 5 января в 12.00.
3 января (пятница) в 12.00 пройдет интерактивное занятие «В гостях у сказки» (6+). Старший научный сотрудник музея Ирина Янцен расскажет юным посетителям, как праздновали Рождество и Новый год более ста лет назад, и покажет миниатюру театра теней по сказке «Свинопас» (6+) датского писателя Ганса Кристиана Андерсена. Также на занятии дети сделают своими руками новогоднюю открытку.
Вход на мероприятие – 250 рублей для детей и входной билет для взрослых (150-100 рублей). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cGkZ2j
Повтор интерактивного занятия «В гостях у сказки» состоится 4 января в 12.00.
В субботу, 4 января, в 18.00 пройдет лекция «Образ Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+) из цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова». Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен.
В 2025 году фильму «Ирония судьбы» исполняется 50 лет. К юбилею легендарного фильма поговорим о его главной героине – Наденьке Шевелевой. Ее образ будет рассмотрен с точки зрения советской повседневности 1970-х годов, одним из основных фиксаторов которой в отечественном кино стал Эльдар Рязанов.
Вход на мероприятие – 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cGkZ5S