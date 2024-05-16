«Ночь музеев-2024» в культурном центре «ЗИМ Галерея»: полная программа

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18 мая, в День всероссийской акции «Ночь музеев» культурный центр «ЗИМ Галерея» будет открыт с 15.00 до 00.00.

В программе сразу две кураторские экскурсии Армена Арутюнова по выставке «Индустриальный мир Александра Родченко», открытой совместно с Мультимедиа Арт Музеем в рамках проекта «ЗИМфест: наследие модернизма».

И уникальная возможность познакомиться с историей московского Дома Наркомфина, посетив лекцию Николая Васильева, историка архитектуры, доцента Московского государственного строительного института, профессора Московского художественного института имени В. И. Сурикова, советника Российской академии архитектуры и строительных наук.

18.00–19.30 Лекция Николая Васильева «Архитектура Дома Наркомфина вчера и сегодня» (12+)

Николай Васильев расскажет об идее Дома Наркомфина, истории его проектирования и строительства, влиянии на русскую и мировую архитектуру.

Дом Наркомфина архитектора Моисея Гинзбурга, построенный в 1930 году в Москве, стал одним из первых успешных конструктивистских проектов, демонстрировавших идеи нового стиля, новых конструкций и новой социальной роли архитектуры. Переход от индивидуального «мещанского» быта к коллективному, коммуне, требовал новых типов жилья и, главное, переосмысления жизненных и бытовых процессов. Одним из главных идеологов «нового быта» и заказчиком строительства выступал нарком финансов Николай Милютин.

Самый известный конструктивистский дом недавно обрел новую жизнь. Его реставрация стала важнейшим событием в новейшей истории сохранения наследия архитектуры русского авангарда. И все решения, разработанные архитекторами того времени действительно актуальны и сегодня, и стали частью проекта первого в Самаре галерейного дома в составе жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

17.00 и 20.00 Кураторские экскурсии Армена Арутюнова по выставке «Индустриальный мир Александра Родченко» (12+)

Фотовыставка работ выдающегося авангардиста Александра Родченко из коллекции «Мультимедиа Арт Музея, Москва». В экспозицию вошло больше 50 снимков 1920–1930-х, посвященных энергетике, печати и связи, производству автомобилей, работе фабрики-кухни. Индустриальный мир Родченко – это здания и механизмы, кропотливые описания производственных процессов и выразительные ритмы новой эпохи.

Гости «ЗИМ Галереи» также смогут посетить выставку самарского художника Андрея Курочкина «Сны во плоти» и проект «Ароматы авангарда».

Культцентр «ЗИМ Галерея», ул. Ново-Садовая, 106Г, корпус 1, 3 этаж (ЖК «Галактика», ориентир вывеска «Росгосстрах).