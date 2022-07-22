“Не формат”: в Музее имени Алабина пройдут необычные мини-выставки

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Музей имени Алабина запускает мини-выставки из своих фондов. Цикл экспозиций “Не формат” рассказывает о природе, красоте и быте самарской земли в необычных экспонатах.

Заместитель директора по развитию Екатерина Орлова: “Музей готовится к переезду. И мы упаковываем экспонаты. Эта ревизия показала много необычных предметов, которыми захотелось поделиться с нашим посетителями. Так родилось название проекта “Не формат”. Некоторые предметы настолько большие, что не помещаются ни в одну витрину. Другие выбиваются из краеведческой тематики региона. Приходите к нам на выставки и вы узнаете, откуда в Самарской области розовый фламинго и пеликаны, как в музее очутились гигантские рога северного оленя. Особого внимания заслуживают невероятно красивые экзотические бабочки из коллекции”.

21 июля открылась мини-выставка про волжских рыб. Вот что пишут о рыболовстве в Самарской области в книге 19 века. “Попадались в сети белуги весом 50-60 пудов. Такие экземпляры встречались довольно часто. Вспоминали и о белугах весом в сто — сто двадцать пудов, но такие водились в давние времена, пока равновесие природы не было нарушено”.

Показать свой улов и похвастать размерами — традиция, которая тянется веками и существует в настоящее время. Например, этим летом в Самарке поймали гигантского сома длиной 2,3 метра и весом 76,5 кг.

На выставке вы увидите гигантских рыб из фонда Музея имени Алабина. Около ста лет назад в Волге была поймана белуга. Ее длина — 2,6 м, а вес — 126 кг. А также сомы — один из 1940-х годов, другой пойман в 1983 году и передан в музей рыболовом П.В. Валянским.

Неформатными выставки будут и с точки зрения музейных процессов. Экспонаты меняются каждые две недели. А стоимость посещения мини-выставок – 20 (двадцать) рублей, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Выставка пройдет с 21 июля по 4 августа.

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