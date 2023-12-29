Названы победители регионального этапа пятого юбилейного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»

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125 видеозаписей от участников, представляющих 21 город и район Самарской области, поступило на V юбилейный творческий сезон фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Это рекордное количество заявок за пять лет проведения самого масштабного творческого проекта Приволжского федерального округа – «Театральное Приволжье», проводимого под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

За пять лет проведения фестиваль для Самарской области стал не просто культурным молодежным театральным событием, но также неким качественным срезом театральной молодежной сферы, помогающим понять, на каком уровне находятся любительские театры и какие темы сегодня больше всего волнуют молодежь, – ведь во все времена театр, музыка, литература, живопись и культура в целом были и остаются универсальным языком, понятным каждому. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на прошедшем в конце ноября заседании комиссии Госсовета России по направлению «Культура» под его председательством отметил, что в сегодняшнее непростое время предпринимаются многочисленные попытки отмены русской культуры. Руководитель комиссии Государственного Совета РФ процитировал слова Президента России Владимира Путина о том, что «политика отмены России сама по себе, по сути своей антикультурна, неоколониальна, расистская».

«Фестиваль, действительно, для региона важный. Из года в год растет количество заявок, растет число участников. И, самое главное, совершенствуется мастерство молодых актеров, представляющих любительские театральные объединения. И это очень точное слово – они по-настоящему любят театр. После работы или учебы ребята бегут в театральные студии и мастерские и репетируют»,– отметил Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий, выступающего организатором регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» в Самарской области.

«В этом году режиссеры и актеры удивили в первую очередь новаторским подходом к освоению материала и актуальностью выбранных тем, – рассказал председатель регионального жюри фестиваля, главный режиссер театра для детей и молодежи «Мастерская» Александр Мальцев. – Молодые творческие умы поднимают важные вопросы, веками волнующие людей, но сегодня, в контексте современных реалий, приобретающие особую актуальность: на сцене герои размышляют о предательстве и верности долгу, о любви и вере, пытаются не просто констатировать зло, но ищут его первопричины, и вновь и вновь провозглашают вечные истины прощения, поддержки, принятия другого человека».

По итогам проведения первого заочного этапа, в котором приняли участие 2010 артистов, экспертное жюри – ведущие деятели культуры Самарской области, мастера сцены, режиссеры, актеры и театральные критики – определили участников второго очного тура. Во втором, очном этапе, за право представлять регион на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» боролись 10 самодеятельных детских и молодежных театральных коллективов. В фокусе внимания экспертов при оценке постановок были художественная ценность драматургического материала, исполнительский уровень, гармоничное сочетание идеи, стиля произведения с декорациями, светом, музыкой, костюмами и исполнением. В итоге по решению экспертного жюри представлять Самарскую область на окружном этапе фестиваля, который пройдет весной 2024 года, будут следующие коллективы. В номинации «Лучший детский спектакль» – творческая мастерская «Юные гении» с Рок-ораторией «Воскресенье. Черный Январь». В номинации «Лучший молодежный спектакль» губернию представит театральная студия «Труппа «Отрадного» МБУК «Дворец культуры «Россия» городского округа Отрадный Самарской области, мюзикл «Алабин».

Итоги фестиваля по традиции буду подведены в День театра, 27 марта. Победители Окружного фестиваля (1-3 места в каждой номинации) примут участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства.

Ответственными за организацию регионального этапа фестиваля являются министерство культуры Самарской области и министерство образования и науки Самарской области. Организатор регионального этапа фестиваля: Агентство социокультурных технологий.