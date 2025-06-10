Наталья Носова приняла участие в стратегической сессии Союза женщин России

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Наталья Носова, Заслуженная артистка Самарской области и исполнительный директор театра «Самарская площадь» приняла участие в стратегической сессии Союза женщин России, состоявшейся в городе Елабуга с 6 по 9 июня текущего года.

Сессия была организована представителями культурной дипломатии Союза женщин России, прибывшими из девяти субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ: Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Кировской области, Самарской области, Ульяновской области, Оренбургской области и Пензенской области.

Мероприятие было инициировано Екатериной Лаховой, Президентом Союза женщин России. Гостей принимали Зиля Валеева, руководитель Региональной общественной организации «Женщины Татарстана», председатель Общественной палаты Республики Татарстан, и Гульзада Руденко, Посол культуры Союза женщин России в Республике Татарстан.

Делегацию Союза женщин России возглавили Галина Федосеева и Елена Башун, советники Президента Союза женщин России.

Основной целью мероприятия являлось сохранение и популяризация культурного наследия, укрепление традиционных семейных ценностей и национальной идентичности народов Российской Федерации, сообщает пресс-служба театра "Самарская площадь".

Фото предоставлено пресс-службой театра "Самарская площадь"