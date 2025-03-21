На заседании облправительства приняты решения в поддержку работников культуры

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19 марта 2025 года состоялось заседание, на котором выступила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Благодаря реализации нацпроекта «Культура» стимулирующие выплаты получат лучшие сельские учреждения культуры и их работники. По результатам конкурса отобраны 16 учреждений и 15 талантливых специалистов. Им будут вручены денежные поощрения.

«Размер денежной премии победителям конкурса в 25-м году составил для учреждений — 153 тысячи рублей, для работников – 76 тысяч. Данный проект постановления, который мы рассматриваем, утверждает распределение этих межбюджетных трансфертов среди муниципальных образований», — доложила министр культуры области Ирина Калягина.

При получении средств учреждения-победители направляют их в основном на укрепление материально-технической базы. Это может включать обновление оборудования, покупку новых инструментов, улучшение условий для проведения мероприятий и творчества, а также развитие инфраструктуры.

Также важно отметить, что часть средств может быть использована для повышения квалификации работников культуры, что приведёт к росту профессионального уровня и, как следствие, к улучшению качества предоставляемых услуг. Поддержка со стороны государства играет значительную роль в развитии культурной сферы, особенно в сельских районах, где доступ к ресурсам и современным технологиям может быть ограничен.





Фото: минкульт СО





