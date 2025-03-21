Я нашел ошибку
Главные новости:
Родители высказывают предположение о связи распространения болезни с этнической принадлежностью отдельных учащихся, не соблюдающих санитарные нормы.
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о массовом заражении учащихся одной из школ  Самары
Благодаря реализации нацпроекта «Культура» стимулирующие выплаты получат лучшие сельские учреждения культуры и их работники.
На заседании облправительства приняты решения в поддержку работников культуры
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
В Самаре ночью 0, -2°С, днем +5, +7°С. Ночью и утром местами гололедица.
22 марта в регионе днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, до +11°С
По данным следствия, преступная группа была создана не позднее марта 1994 года на территории Самарской области в целях нападения на граждан и организации.
В Самарской области мужчине предъявлено обвинение в создании банды и убийстве, совершенном более 30 лет назад
Они, возвращаясь домой, провалились в промоину не дойдя до берега 60 метров.
На реке Уса в Шигонском районе спасли двух рыбаков
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Бывшего замглавы  Безенчукского района будут судить за получение взятки
В рамках занятия ученики отрабатывали практические навыки на манекенах, наложение медицинских повязок и жгутов при кровотечениях и травмах.
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
1.55
EUR 92.46
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На заседании облправительства приняты решения в поддержку работников культуры

21 марта 2025 20:52
76
Благодаря реализации нацпроекта «Культура» стимулирующие выплаты получат лучшие сельские учреждения культуры и их работники.

19 марта 2025 года состоялось заседание, на котором выступила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Благодаря реализации нацпроекта «Культура» стимулирующие выплаты получат лучшие сельские учреждения культуры и их работники. По результатам конкурса отобраны 16 учреждений и 15 талантливых специалистов. Им будут вручены денежные поощрения.

«Размер денежной премии победителям конкурса в 25-м году составил для учреждений — 153 тысячи рублей, для работников – 76 тысяч. Данный проект постановления, который мы рассматриваем, утверждает распределение этих межбюджетных трансфертов среди муниципальных образований», — доложила министр культуры области Ирина Калягина.

При получении средств учреждения-победители направляют их в основном на укрепление материально-технической базы. Это может включать обновление оборудования, покупку новых инструментов, улучшение условий для проведения мероприятий и творчества, а также развитие инфраструктуры.

Также важно отметить, что часть средств может быть использована для повышения квалификации работников культуры, что приведёт к росту профессионального уровня и, как следствие, к улучшению качества предоставляемых услуг. Поддержка со стороны государства играет значительную роль в развитии культурной сферы, особенно в сельских районах, где доступ к ресурсам и современным технологиям может быть ограничен.
  
  

Фото: минкульт СО


  
    

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
168
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
289
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
269
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
284
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025  15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
533
Весь список