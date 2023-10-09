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В пятницу, 6 октября, на сцене МКТК «Дирижабль» состоялся гала-концерт проекта «Созвучия Поволжья: культурная точка роста». Жители и гости региона впервые услышали мультиинструментальный оркестр, объединивший народные и симфонические инструменты. Его артистами стали молодые музыканты из 14 регионов ПФО.

С 1 по 7 октября Самарский институт культуры принял проект «Созвучия Поволжья: культурная точка роста», который был поддержан федеральным грантовым конкурсом «Росмолодежь». Его участниками стали 42 молодых музыканта из средне-специальных и высших учебных учреждений регионов ПФО в области культуры и искусства, а также студенты Самарского института культуры.

На протяжении недели для начинающих артистов — представителей разных исполнительских школ проводились мастер-классы и тренинги. В качестве спикеров выступили Сергей Войтенко, заслуженный артист России, музыкант, композитор, продюсер театра и кино, художественный руководитель фестивалей «Виват, Баян!» и «Душа баяна», проректор РАМ им. Гнесиных Дина Кирнарская, заслуженная артистка РФ Елена Лазарева и не только.

«Надо быть хорошим человеком. Стать тем, с кем приятно иметь дело. Тогда карьера в любой сфере пойдёт в гору», — делилась на лекции «Как стать успешным музыкантом в XXI веке» Дина Кирнарская, проректор РАМ им. Гнесиных.

Параллельно музыканты разрабатывали творческие проекты. Старт работе дала лекция Виктора Логинова, начальника отдела творческих проектов и инвестиций Самарского института культуры.

Дважды в день проходили репетиции. Музыканты готовили программу под руководством дирижёра Виталия Арюткина, преподавателя Самарского института культуры, которая включила произведения отечественных и зарубежных композиторов. Результат творческой коллаборации представили на гала-концерте в МКТК «Дирижабль». Специально для проекта самарским композитором Илоной Дягилевой было написано произведение Sonata quasi una fantasiа.

«Хочется поблагодарить всех членов команды, всех участников. Вы проделали огромную работу. Надеюсь, что эта неделя запомнится вам на всю жизнь», — пожелала успехов Ольга Наумова, ректор СГИК.

«Сбылась моя мечта. Когда мы год назад начали писать проект и придумали идею собрать оркестр за неделю, даже не верилось, что сбудется. Сегодня вы видите, что всё возможно», — поделилась впечатлениями Анна Арюткина, наставник проекта, заведующая кафедрой народных инструментов СГИК.

В финале были названы и победители конкурса творческих проектов. Первое место получила команда из Уфы. Студентам вручили сертификат на студийную звукозапись в Центре современной музыки и звукового дизайна «Звучи!» СГИК.

«Я впервые нахожусь в такой большой молодёжной компании музыкантов, играю в таком необычном оркестре. Ощущения потрясающие. Мне всё очень понравилось, особенно отношение педагогов вашего вуза. Я познакомилась с ровесниками, музыкантами из разных регионов. У каждого из нас отличаются исполнительские школы. Как раз сегодня сравнивали моменты и говорили о преподавании. Я и многие ребята уже работают в музыкальных школах», — рассказала Камила Туктарова из Перми, артистка мультиинструментального оркестра.

Напомним, инициаторами проекта «Созвучия Поволжья: культурная точка роста» выступили студенты и преподаватели кафедры народных инструментов Самарского института культуры. Мероприятие прошло при грантовой поддержке конкурса «Росмолодёжь.Гранты», сообщает пресс-служба СГИК.



Фото предоставлено пресс-службой СГИК. Автор фото Роман Наумов.