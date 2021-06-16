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На сцена САТОБ  детский театр кукол «Аленький цветочек» покажет благотворительный спектакль «Принц и нищий»

16 июня 2021 18:03
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Коллектив театра «Аленький цветочек» вот уже более 15 лет радует своим творчеством и неповторимым стилем поклонников.

17 июня в 11.00 часов малая сцена Самарского академического театра оперы и балета наполнится голосами юных актёров Образцового детского театра кукол «Аленький цветочек», так полюбившегося самарскому зрителю. Здесь пройдет благотворительный спектакль «Принц и нищий» по мотивам романа Марка Твена.

Коллектив театра «Аленький цветочек» вот уже более 15 лет радует своим творчеством и неповторимым стилем поклонников, для которых всегда открыты двери Центра внешкольной работы «Крылатый» г.о. Самары.

Напомним, в 2021 году театр и его художественный руководитель Виктор Михайлов стали лауреатами престижного Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» в номинациях «Лучший детский спектакль» и «Лучшая режиссёрская работа». Сразу два первых места! Заслуженными наградами была удостоена работа над спектаклем «Шинель» по мотивам произведения Гоголя.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова. Сам проект популярен в творческой молодёжной среде, он поддерживает и продвигает юные дарования, наполняет культурную среду регионов Поволжья неординарными событиями и открытиями. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, высоко оценивая значимость подобного Фестиваля и заслуги его участников перед Самарской губернией, пожелал театру «Аленький цветочек» процветания, неиссякаемого вдохновения, новых творческих идей и блистательной их реализации. А также – благодарных зрителей, ближайшая встреча с которыми состоится 17 июня в самарском академическом театре оперы и балета.

 

Теги: САТОБ спектакль театра кукол

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