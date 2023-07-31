На площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023»

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С 31 июля на медиаэкранах на площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка Юрия Рыбакова «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023». Удивительные, завораживающие и нередко не замечаемые глазами обычного обывателя пейзажи Самарской области запечатлел проводник-инструктор Юрий Рыбаков.



«Я начал исследовать водные глади Самарской области еще в детстве, родители брали меня с собой на байдарке. Вскоре я вырос и купил себе одноместный каяк, – так началась моя каячная жизнь. Я начал ходить на каяке везде: мне было интересно, что там и там? А за каждым углом были свои виды и сюрпризы, но когда пошел в Жигулевскую кругосветку, то понял, что ничего из сухопутного в Самаре и области не сравнится с этими видами и умиротворением! Вода успокаивает, а каяк помогает скользить по этой воде элегантно!», – делится автор фоторабот.



Выставка – отражение открытий, сделанных Юрием во время путешествий. Жигулевская кругосветка имеет несколько уровней и подуровней прохождения: можно пройти, например, через протоки Недошвино и Махнанава или через Сухую Самарку, Кривушу, Чапаевку, Гнилой ручей, который вовсе не гнилой, а «бриллиантовый». Все эти чудеса Самарской области, сотворенные природой, представлены в рамках фотовыставки «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023». При этом выставка демонстрирует не только уникальные природные богатства Самарской области, но также разнообразие экскурсионных программ, предлагающих открывать для себя наш край не только с земли, но также с глади величественной Волги и ее притоков.



Выставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023» будет представлена на медиаэкранах на площади Славы до конца августа 2023 года

Фото предоставлено: Юрий Рыбаков