Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественное вручение состоялось в канун 125-летия старейшей электростанции Поволжья.
Сотрудники Самарской ГРЭС отмечены отраслевыми наградами
Уголовное дело направлено в суд.
В Самаре гендиректор строительной организации обвиняется в уклонении от уплаты НДС в размере более 66 миллионов рублей
В Самаре ночью +12°С, +14°С, днем +19, +21°С.
20 июня в регионе днем дождь, возможно гроза, до +23°С
Это современный виртуальный концертный зал на базе которого будут проходить выступления профессиональных и творческих коллективов школы.
На базе Детской школы искусств в Сергиевске открыли Детскую филармонию
«Русклимат» построит логистический комплекс в Самарской области.
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев подписал соглашение о создании крупнейшего логистического комплекса климатического оборудования
Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили перспективы сотрудничества региона и компании.
Самарская область наращивает сотрудничество с «Газпромом»
Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие в Самарской области промышленного и инновационного секторов экономики, в том числе импортозамещения.
ПМЭФ-2025: компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр» подписали соглашение о сотрудничестве с Самарской областью
Все поставленные задачи успешно решены.
Оперативным штабом в Самарской области проведено командно-штабное учение на территории Самары
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.72
0.01
EUR 90.31
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На базе Детской школы искусств в Сергиевске открыли Детскую филармонию

19 июня 2025 19:09
104
Это современный виртуальный концертный зал на базе которого будут проходить выступления профессиональных и творческих коллективов школы.

На базе Детской школы искусств открыли Детскую филармонию в Сергиевске. Это современный виртуальный концертный зал на базе которого будут проходить выступления профессиональных и творческих коллективов школы. В рамках реализации региональной программы «Культурные люди» закупили светодиодный экран, оргтехнику, народные инструменты ( баяны, балалайки) для музыкального отделения.

Выпускники школы уже активно использовали приобретенное оборудование и инструменты на выпускных экзаменах.

Для полного оснащения пространства мини-филармонии школа ждет поступления музыкальных инструментов (синтезатор, пианино, металофон, гитары), новых кресел, светового и звукового оборудования, которое будет способствовать проведению мероприятий в школе искусств на более высоком уровне.

Сергиевская мини-филармония станет постоянно действующей площадкой на базе школы, оснащенной современным мультимедийным, световым и звуковым оборудованием, комфортными креслами и музыкальными инструментами.
Все это позволит сформировать современное культурное пространство для жителей, где будут проходить выступления начинающих артистов и профессиональных коллективов, которые уже стали партнерами ДШИ.

«Качественный звук, дополненный световыми эффектами и видео контент на светодиодном экране, позволят учащимся совместно с педагогами создавать концертные программы и постановки к народным праздникам на высоком современном уровне, тем самым создать условия для преодоления неравенства между жителями большого города и удаленной сельской аудиторией в возможности прикоснуться к высокому искусству», —поделилась директор школы Елена Мельникова.

Региональная программа «Культурные люди», разработанная по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева предусматривает создание детских филармоний на базе Детских школ искусст в п.Черновский, Волжского района; п.г.т. Безенчук; с.Красный Яр.

Для обеспечения успешной реализации программы в Самарской области проведено укрепление материально-технической базы: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено необходимое оборудование для 75 учреждений культуры. Обновление отрасли стало возможно благодаря участию в реализации национального проекта «Культура», работа будет продолжена уже в рамках нового нацпроекта «Семья».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Русклимат» построит логистический комплекс в Самарской области.
19 июня 2025, 19:01
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев подписал соглашение о создании крупнейшего логистического комплекса климатического оборудования
«Русклимат» построит логистический комплекс в Самарской области. Экономика
139
Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили перспективы сотрудничества региона и компании.
19 июня 2025, 18:56
Самарская область наращивает сотрудничество с «Газпромом»
Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили перспективы сотрудничества региона и компании. Экономика
106
Планируется, что инвестор построит около стадиона «Солидарность Самара Арены» многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и офисами.
19 июня 2025, 17:19
ПМЭФ: Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве региона с группой «Эталон»
Планируется, что инвестор построит около стадиона «Солидарность Самара Арены» многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и офисами. Экономика
149
В центре внимания
«Русклимат» построит логистический комплекс в Самарской области.
19 июня 2025  19:01
На ПМЭФ Вячеслав Федорищев подписал соглашение о создании крупнейшего логистического комплекса климатического оборудования
142
Планируется, что инвестор построит около стадиона «Солидарность Самара Арены» многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами и офисами.
19 июня 2025  17:19
ПМЭФ: Вячеслав Федорищев подписал соглашение о сотрудничестве региона с группой «Эталон»
150
Правительство Самарской области и «КуйбышевАзот» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ на 25 млрд рублей
19 июня 2025  13:02
Правительство Самарской области и «КуйбышевАзот» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ на 25 млрд рублей
243
С первого дня работы ПМЭФ-2025 Самарская область заявила о себе как о перспективном регионе с мощным промышленным, научным и инвестиционным потенциалом.
18 июня 2025  22:22
Вячеслав Федорищев: «Сегодня ключевой день по подписанию соглашений в беспилотной отрасли»
415
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
18 июня 2025  22:07
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
454
Весь список