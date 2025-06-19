На базе Детской школы искусств в Сергиевске открыли Детскую филармонию

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На базе Детской школы искусств открыли Детскую филармонию в Сергиевске. Это современный виртуальный концертный зал на базе которого будут проходить выступления профессиональных и творческих коллективов школы. В рамках реализации региональной программы «Культурные люди» закупили светодиодный экран, оргтехнику, народные инструменты ( баяны, балалайки) для музыкального отделения.



Выпускники школы уже активно использовали приобретенное оборудование и инструменты на выпускных экзаменах.



Для полного оснащения пространства мини-филармонии школа ждет поступления музыкальных инструментов (синтезатор, пианино, металофон, гитары), новых кресел, светового и звукового оборудования, которое будет способствовать проведению мероприятий в школе искусств на более высоком уровне.



Сергиевская мини-филармония станет постоянно действующей площадкой на базе школы, оснащенной современным мультимедийным, световым и звуковым оборудованием, комфортными креслами и музыкальными инструментами.

Все это позволит сформировать современное культурное пространство для жителей, где будут проходить выступления начинающих артистов и профессиональных коллективов, которые уже стали партнерами ДШИ.



«Качественный звук, дополненный световыми эффектами и видео контент на светодиодном экране, позволят учащимся совместно с педагогами создавать концертные программы и постановки к народным праздникам на высоком современном уровне, тем самым создать условия для преодоления неравенства между жителями большого города и удаленной сельской аудиторией в возможности прикоснуться к высокому искусству», —поделилась директор школы Елена Мельникова.



Региональная программа «Культурные люди», разработанная по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева предусматривает создание детских филармоний на базе Детских школ искусст в п.Черновский, Волжского района; п.г.т. Безенчук; с.Красный Яр.



Для обеспечения успешной реализации программы в Самарской области проведено укрепление материально-технической базы: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено необходимое оборудование для 75 учреждений культуры. Обновление отрасли стало возможно благодаря участию в реализации национального проекта «Культура», работа будет продолжена уже в рамках нового нацпроекта «Семья».

Фото: минкульт СО