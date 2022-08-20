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На 2 месяца Струковский сад превратился в большую джазовую площадку

20 августа 2022 16:46
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20 августа в Струковском саду начала работа первая интерактивная экспозиция «История отечественного джаза в Самаре».

На 2 месяца Струковский сад превратился в большую джазовую площадку. Здесь джаз слушают, играют и изучают. 

20 августа в Струковском саду начала работа первая интерактивная экспозиция «История отечественного джаза в Самаре». Выставка посвящена 100-летию российского и 60-летию самарского джаза. 

Под открытым небом на территории парка установлено 19 информационных стендов, которые знакомят с легендарными джазменами города, самыми яркими и важными событиями, фестивалями и культовыми местами кристаллизации джаза.

Также на территории парка работают несколько интерактивных музыкальных зон. Любой желающий может почувствовать себя джазменом и поиграть на барабанах или фортепиано.

В день открытия прошла творческая встреча с лектором-музыковедом Челябинской государственной филармонии Натальи Риккер. 

Вечером на сцену летнего театра Струковского парка выйдет квинтет Петра Востокова и ансамбль Челябинской филармонии «Уральский диксиленд», сообщает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия

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