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Музыканты симфонического оркестра Самарской филармонии получили новые контрабасы

12 января 2022 14:43
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Изготовленные в Германии контрабасы фирмы «RUBNER» выполнены полностью из массива дерева.

В канун Нового года музыканты симфонического оркестра Самарской филармонии получили великолепные подарки — два новых немецких контрабаса фирмы «RUBNER». На праздничном концерте «И снова Старый Новый год», который состоится 13 января 2022 года,  наш оркестр заиграет новыми голосами бархатных басов.

Изготовленные в Германии контрабасы фирмы «RUBNER» выполнены полностью из массива дерева. Компания «RUBNER» имеет давние традиции ручного производства. Ее высококлассные инструменты на протяжении многих десятилетий звучат в самых знаменитых концертных залах мира.

Верхняя дека новых контрабасов — из германской ели, нижняя — из клена. Самыми важными аспектами на начальном этапе производства контрабасов являются правильный выбор дерева и его последующее хранение. В среднем, в зависимости от своего первоначального качества, дерево хранится 10-12 лет до начала производства. На протяжении 3-4 лет дерево хранится под специальным навесом на открытом воздухе, затем 5 лет в закрытом помещении и, наконец,  в течение одного года в мастерской для адаптации к необходимым условиям влажности и температуры. Особого внимания заслуживают колки контрабасов, которые помимо уникального дизайна отлично держат строй. Отделка музыкальных инструментов выполнена вручную спиртовым лаком, что придает им уникальный вид в золотисто-коричневых тонах. Каждый контрабас обладает фирменным клеймом и серийным номером, который является уникальным.

Художественный руководитель и главный дирижер Самарской государственной филармонии, народный артист РФ Михаил Щербаков поделился своими радостными впечатлениями: «Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством! Самые добрые пожелания вам, а самое главное – здоровья в Новом году! У нас в оркестре большая радость – контрабасовая группа получила два новых замечательных инструмента фирмы «RUBNER». Причем, впервые в истории оркестра, один из них – пятиструнный. Обычно контрабасы – четырехструнные. Мы очень благодарны Правительству Самарской области, программе развития культуры до 2024 года, благодаря реализации которой мы получили такие замечательные инструменты! Огромное спасибо! Приходите к нам на концерт 13 января – в день празднования Старого Нового года, мы будем играть концерт уже на этих новых инструментах. Мы вас очень ждем, дорогие друзья!»

 

Фото:   минкульт СО

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