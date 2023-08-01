Музыкальные бренды Самарской области – фестивали «Виват, баян» и «Душа баяна» приглашают музыкантов и исполнителей к участию

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Молодых музыкантов, начинающих баянистов, а также инструменталистов, вокалистов, хореографов, актеров, чтецов и артистов оригинального жанра, творчество которых связано с баяном, аккордеоном или гармонью приглашают принять участие в XXI международном конкурсе-фестивале «Виват, баян» и Всероссийском фестивале «Душа баяна».



Оба фестиваля – музыкальные бренды Самарской области. Международный конкурс-фестиваль «Виват, баян» пройдет в Самаре уже в 21-й раз, Всероссийский фестиваль «Душа баяна» впервые состоялся по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в 2018 году. Такое пристальное внимание нашего региона к исполнительскому искусству на баяне закономерно. Самара по праву считается родиной инструмента: здесь в 1897 году Павел Чулков создал первый русский баян. В этом году 25 августа в Самарской области впервые пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню баяна. Инициативу Заслуженного артиста России, депутата Самарской Губернской Думы, художественного руководителя фестивалей «Виват, баян» и «Душа баяна» Сергея Войтенко об учреждении новой памятной даты поддержали депутаты Самарской губернской думы в феврале этого года.



Международный конкурс-фестиваль «Виват, баян» пройдет в Самаре с 18 по 22 сентября. Более чем 20-летняя история уникального конкурса-фестиваля Самарской области украшена выступлениями лучших музыкантов России и мира: Вильям Сабатье, Николя Массутье, Клаудио Якомуччи, Эрик Бувель, группа Алена Мюзикини, Эми Драгой, дуэт «Москва-Париж», Фридрих Липс, Сергей Осокин, Виктор Романько, группа «Баян Микс» и многие другие. Конкурс с богатой историей призван способствовать совершенствованию профессионального мастерства молодых музыкантов, выявлению наиболее одаренных и перспективных исполнителей, пропаганде и развитию отечественной музыкальной культуры.



В этом году участников ждет 4 насыщенных конкурсных дня в 28 музыкальных категориях.

Основные категории конкурса, в которых будут состязаться музыканты:

- «Классика» (солисты/ансамбли);

- «Варьете» (солисты/ансамбли);

- «Оркестры»;

- «Композиторы»;

- «Гармонь»;

- «Электронные инструменты»;

- «Баян Микс»;

- «Педагог и ученик»;

- «Любительская».



Жюри конкурса – профессора российских и международных высших учебных заведений музыкального профиля.



Учредители и организаторы конкурса: Правительство Самарской области, администрация городского округа Самара, АНО «Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья». Художественный руководитель конкурса Сергей Войтенко, Заслуженный артист России, член комиссии по направлению «Культура» при государственном совете РФ.



Подробная информация об условиях участия и проведения конкурса – на официальном сайте (https://vivatbayan.com).



