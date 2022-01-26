Я нашел ошибку
Главные новости:
Коррупционер вновь предстанет перед судом
Коррупционер вновь предстанет перед судом
Назван овощ, сок которого поможет справиться с высоким давлением
Назван овощ, сок которого поможет справиться с высоким давлением
В экспозиции будут представлены народные лубочные картинки.
Выставка «Русские народные картинки Д.А. Ровинского» откроется в СОУНБ
Молодые люди – посетители музея уже оценили новое место..
Музей-панораму «Огненная дуга» в Борском районе СО теперь можно посетить по «Пушкинской карте»
В Самаре за сутки заболели 326 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В СО завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли семь человек
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
В Сызранском районе водитель врезался в стоящий КАМАЗ
В Сызранском районе водитель врезался в стоящий КАМАЗ
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.64
1.28
EUR 88.93
1.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Музей-панораму «Огненная дуга» в Борском районе СО теперь можно посетить по «Пушкинской карте»

26 января 2022 14:35
62
Молодые люди – посетители музея уже оценили новое место..

Еще один объект Самарской области добавлен в федеральный проект «Пушкинская карта». Музей-панорама «Огненная дуга»  из Борского района Самарской области, посвященный участнику Курской битвы Герою Советского Союза Игишеву Григорию Ивановичу и героям боя на Тепловских высотах в 1943 году теперь можно посетить по «Пушкинской карте». Напомним, федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал в сентябре прошлого года и все больше учреждений культуры присоединяются к нему, давая возможность молодым людям посетить театры, концерты, выставки, используя средства карты.

В музее-панораме «Огненная дуга» представлено множество экспонатов оружия, техники, формы и быта Великой Отечественной войны, многометровая панорама, в деталях воспроизводящая картину танковой битвы, настоящая окопная землянка, воссозданная с большой точностью с использованием подлинных предметов времен Великой Отечественной войны. Здесь можно почувствовать себя пилотом на сверхреалистичном авиасимуляторе, а также пострелять в тире из оружия Великой Отечественной войны.

Молодые люди – посетители музея уже оценили новое место и поделились впечатлениями.  Иван Зайцев, оставил отзыв: «Замечательное место! Люди горят своим занятием, диорама, техника, все отреставрировано и полностью рабочее, заводятся и мотоциклы и авто. Есть симулятор полетов на самолётах/вертолетах. Снизу тир, можно стрельнуть холостыми, собраны знаменитые экземпляры. Кроме музея есть кузница и кафе, в котором обед подают в котелках! Рекомендую однозначно!».

 

Фото:  минкульт СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
26 января 2022  14:04
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
309
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
26 января 2022  12:56
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
151
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
26 января 2022  10:44
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
189
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
26 января 2022  09:49
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
274
В ходе встречи представители вузов и ссузов Самарской области выступили с рядом предложений и общественно-значимых инициатив.
25 января 2022  21:10
Дмитрий Азаров: «Самарская область – студенческий регион»
461
Весь список