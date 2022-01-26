Музей-панораму «Огненная дуга» в Борском районе СО теперь можно посетить по «Пушкинской карте»

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Еще один объект Самарской области добавлен в федеральный проект «Пушкинская карта». Музей-панорама «Огненная дуга» из Борского района Самарской области, посвященный участнику Курской битвы Герою Советского Союза Игишеву Григорию Ивановичу и героям боя на Тепловских высотах в 1943 году теперь можно посетить по «Пушкинской карте». Напомним, федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал в сентябре прошлого года и все больше учреждений культуры присоединяются к нему, давая возможность молодым людям посетить театры, концерты, выставки, используя средства карты.

В музее-панораме «Огненная дуга» представлено множество экспонатов оружия, техники, формы и быта Великой Отечественной войны, многометровая панорама, в деталях воспроизводящая картину танковой битвы, настоящая окопная землянка, воссозданная с большой точностью с использованием подлинных предметов времен Великой Отечественной войны. Здесь можно почувствовать себя пилотом на сверхреалистичном авиасимуляторе, а также пострелять в тире из оружия Великой Отечественной войны.

Молодые люди – посетители музея уже оценили новое место и поделились впечатлениями. Иван Зайцев, оставил отзыв: «Замечательное место! Люди горят своим занятием, диорама, техника, все отреставрировано и полностью рабочее, заводятся и мотоциклы и авто. Есть симулятор полетов на самолётах/вертолетах. Снизу тир, можно стрельнуть холостыми, собраны знаменитые экземпляры. Кроме музея есть кузница и кафе, в котором обед подают в котелках! Рекомендую однозначно!».

Фото: минкульт СО