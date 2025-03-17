музей из Самары получит 5,8 млн рублей от Фонда Потанина в рамках программы «Музей без границ»

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Фонд Потанина подвел итоги конкурсов благотворительной программы «Музей без границ»: «Музей 4.0», «Индустриальный эксперимент» и «Креативный музей». Победителями стали 45 проектов, общая сумма поддержки превышает 243 млн рублей.

Из них — 1 проект из Самары и Самарской области.

Победителями VIII цикла конкурса «Музей 4.0» стал проект:

“Арт-урбанистическая лаборатория «По соседству»” Музея Э.А. Рязанова ( 5,8 млн руб )

Список победителей конкурса

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «По результатам конкурсов программы “Музей без границ” в сезоне 2024/2025 можно отметить несколько тенденций. Одна из них — запрос на реализацию крупных и долгосрочных проектов. Отвечая на него, мы увеличили максимальные суммы грантов в отдельных конкурсах и номинациях в начале сезона, а также грантовый фонд конкурса “Музей 4.0” до 100 млн рублей на этапе подведения итогов. Проектные команды охотно работают с наследием, как с промышленным, так и с локальным культурным, используя новые технологии для его интерпретации. Широкая конкурсная палитра помогает заявителям развивать разные направления, наиболее актуальные для аудиторий, организаций и регионов».