Музей-галерея «Заварка»: посмотреть действующие выставки можно в ближайшее выходные

111

С декабря 2022 в креативном пространстве бывшего дома купца Маштакова работают три выставочных проекта. Ближайшие выходные станут последними для нынешних экспозиций музея-галереи «Заварка».

Первая выставка – «Дом Маштакова глазами самарских художников» (6+). Художники и архитекторы Елена Макеева, Наталья Хохлова, Анатолий Шошин, Екатерина Смирнова-Львовская, Антон Темников, Мария Беткер и Елена Махова изобразили памятник архитектуры на улице Самарской в разных техниках. В экспозиции также представлены артефакты из коллекции Дмитрия Хмелева, найденные в доме Маштакова в середине 2010-х годов.

Центральная часть экспозиции второго этажа – выставка «Самарский элеватор» (6+). В проекте представлены работы самарских художников, на которых изображены бруталистские башни элеватора на реке Самаре. Это картины Владимира Башкирова, Марии Беткер, Ирины Бухариной, Дины Ковалевой, Николая Лукашука, Елены Маховой, Елены Островской, Павла Пашкина, а также амбротипия на стекле Михаила Бурлацкого. В центральной витрине выставлены диплом, полученный командой защитников элеватора от проекта «Сохранить как…» за коллективное решение проблемы сохранения исторической недвижимости «Перезапуск без сноса», копия патента на изобретение первого в Советском Союзе элеватора вертикального типа, миниатюрная модель элеватора из бетона и набор открыток с фотографиями Юрия Пальмина от проекта Pocket modernism.

Третий зал знакомит с «Деревянным зодчеством Александра Щербачева» (6+). Здесь собраны наиболее выразительные деревянные и каменно-деревянные постройки архитектора, существующие и утраченные, а также нереализованные проекты. Материал позволяет провести параллели между домом Маштакова и другими произведениями Щербачева, увидеть своеобразие авторского стиля зодчего. Кроме того, в зале представлены открытки и фотографии рубежа XIX-XX веков из собрания самарского коллекционера Сергея Рудняева. Они дают возможность увидеть объекты в аутентичной исторической среде.

Посмотреть действующие выставки можно в ближайшее выходные с 14.00 до 17.00.

В субботу, 18 марта в 14.30 будут организованы пресс-подходы к художникам, работы которых участвуют в выставках.

На финисаже пройдут кураторские экскурсии. В субботу, 18 марта, в 15.00 ее проведет журналист, градозащитник, член Совета регионального отделения ВООПИиК, куратор «Заварки» Армен Арутюнов, а в воскресенье, 19 марта в 15.00 – председатель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова.

Также на финисаже будет анонсирован следующий выставочный проект музея-галереи «Заварка», который стартует в конце марта и будет посвящен самарским наличникам.

Фото: пресс-служба музея-галереи «Заварка»



