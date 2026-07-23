Музей Эльдара Рязанова продолжает проект «Читать кино» (16+), который посвящен обсуждению литературы о кино. Участники вместе с исследователем теории и истории кино, старшим научным сотрудником музея Олегом Горяиновым говорят о профессиональной терминологии и устройстве киноведческих текстов. Чем работы по теории кино помогают при просмотре фильмов? Зачем учиться не только «смотреть», но и «читать» кино? В рамках встреч рассматриваются классические и современные работы исследователей кино разного формата.

30 июля (четверг) в 19.00 в Музее Эльдара Рязанова состоится очередная встреча проекта «Читать кино». Ее тема – «Зачем кино смотрит на нас? «В поисках взгляда» Тодда МакГована» (16+).

Фильмы можно смотреть. Они – объекты взгляда. Эти банальные суждения передают привычное отношение к кино: зритель смотрит, а фильм показывает. Но что если кинематограф – это не только пассивный объект восприятия, но и сила, обладающая собственной волей и активностью? Может ли фильм смотреть на своего зрителя? И если да, тогда что такое – взгляд самого кино?

На встрече участники обсудят текст «В поисках взгляда» американского философа и исследователя кино Тодда МакГована. Разбирая работы Стивена Спилберга и Орсона Уэллса, он предлагает неожиданный ракурс на зрительский опыт. В центре его анализа становится взгляд самого фильма, который парадоксальным образом оказывается источником желания смотреть кино.