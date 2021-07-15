Музей Эльдара Рязанова: лекторий «История смеха в кино. Встреча первая»

105

На первой встрече лектория «История смеха в кино» речь пойдет о двух главных фигурах эпохи немого кино. Американский кинематограф 20-х годов был не менее оригинальным и новаторским, чем революционная эпоха советского кино-авангарда.

Покоряли зрителей фильмы Нового света иными методами – возможно, менее радикальными и жесткими, но более хитрыми и тонкими.

Чарли Чаплин и Бастер Китон – одни из главных создателей языка искусства кино и величайшие фигуры, ответственные за феномен зрительского смеха.

В чем особенности эстетики Чаплина и Китона? Были они соперниками или союзниками? Наконец, какова природа смеха вообще и можно ли о ней узнать из работ легендарных постановщиков? На эти и иные вопросы будут предложены ответы на первой встрече лектория.

Лектор Олег Горяинов — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

18 июля, воскресенье, 16:00

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Цена 100 рублей. Количество мест ограничено.

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.