Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники партконференции в Самаре утвердили списки кандидатов, которые будут представлять "ЕР" на выборах в региональное заксобрание.
Политолог Дмитрий Орлов: ждем синергетического эффекта от лидеров выборного списка «Единой России»
Уже проведена большая работа с городской администрацией: имеются эскизы монументов, есть поддержка со стороны общественных организаций.
В Самаре установят памятники почетным гражданам города Елене Шпаковой и Владимиру Чудайкину
Ему было 70 лет.
Петр Мамонов умер
17 человек в регионе умерли от коронавируса.   
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Общественные наблюдатели будут контролировать все этапы выборной кампании в Самарской области.
В избирательной кампании региона общественники становятся полноценными участниками всего процесса
На сегодняшний день на объекте выполнено порядка 40% укладки нижнего выравнивающего слоя, продолжаются работы по расширению, укладке песчано-щебеночного основания.
БКД: в СО отремонтируют дорогу особой социальной значимости "Урал – Красный Яр – Городцовка"
Сергиевские минеральные воды получат новый импульс развития.
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию санатория «Сергиевские минеральные воды»
На первой встрече лектория «История смеха в кино» речь пойдет о двух главных фигурах эпохи немого кино.
Музей Эльдара Рязанова: лекторий «История смеха в кино. Встреча первая»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.22
0.1
EUR 87.83
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Музей Эльдара Рязанова: лекторий «История смеха в кино. Встреча первая»

15 июля 2021 17:24
105
На первой встрече лектория «История смеха в кино» речь пойдет о двух главных фигурах эпохи немого кино.

На первой встрече лектория «История смеха в кино» речь пойдет о двух главных фигурах эпохи немого кино. Американский кинематограф 20-х годов был не менее оригинальным и новаторским, чем революционная эпоха советского кино-авангарда.

Покоряли зрителей фильмы Нового света иными методами – возможно, менее радикальными и жесткими, но более хитрыми и тонкими.

Чарли Чаплин и Бастер Китон – одни из главных создателей языка искусства кино и величайшие фигуры, ответственные за феномен зрительского смеха.

В чем особенности эстетики Чаплина и Китона? Были они соперниками или союзниками? Наконец, какова природа смеха вообще и можно ли о ней узнать из работ легендарных постановщиков? На эти и иные вопросы будут предложены ответы на первой встрече лектория.

Лектор Олег Горяинов — киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова.

18 июля, воскресенье, 16:00

Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Цена 100 рублей. Количество мест ограничено.

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

 

Теги: лекторий Музей Рязанова

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участники обсудили порядок предоставления субъектам РФ инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования.
15 июля 2021  17:05
Виктор Кудряшов принял участие в заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ
136
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
15 июля 2021  12:25
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
257
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
15 июля 2021  11:00
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
269
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
15 июля 2021  10:36
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
300
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
15 июля 2021  09:50
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
431
Весь список