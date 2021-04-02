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Монтаж выставки самарского иконописца Григория Журавлёва завершается в Москве

2 апреля 2021 11:56
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Монтаж выставки самарского иконописца Григория Журавлёва завершается в Москве

В субботу, 3 апреля в Москве в Музее имени Андрея Рублёва откроется выставка, посвященная жизни и творчеству Григория Николаевича Журавлёва – известного на всю страну самарского живописца. Сейчас в московском музее завершается монтаж экспозиции. Выставка продолжает годовой цикл памятных мероприятий и впервые представит произведения мастера из разных музейных коллекций и православных храмов в рамках одной экспозиции.

        Для музейного пространства был продуман и воплощен особенный дизайн-проект, который учитывает тему, состав экспонатов и смысловое деление на выставочные зоны, выстраивает соответствующее освещение. Работы Григория Журавлева помещены в специальные витрины, а самые ценные предметы оборудованы дополнительной сигнализацией, помимо датчиков системы безопасности в самом зале, – даже сельские иконы нередко помещались в дорогие оклады, украшались серебром и полудрагоценными камнями.

       Подготовка выставки – это технически сложный проект, который требует особого внимания к музейным предметам. Было учтено огромное число нюансов, среди которых нынешнее состояние и сохранность экспонатов. До начала выставки, используя профессиональное оборудование, с иконами работали сотрудники реставрационной мастерской Музея имени Андрея Рублёва в сотрудничестве с Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина.

        «Тот труд, который мы начали в Самаре вдвоём с моим коллегой Максимом Дёминым, продолжили в Москве уже всем коллективом мастерской, – рассказывает художник-реставратор Андрей Назаренко.Транспортная компания доставила экспонаты к нам с потрясающей чуткостью, ответственностью и вниманием. Но и в этих бережных условиях у нас порой могло уйти до трёх дней на одну икону: укрепляли грунт и красочный слой».

       Напомним, что на первом этапе подготовки специалисты из столицы посетили Самару и родину живописца – село Утёвку в Нефтегорском районе. «Разумеется, материалы стареют со временем, – поясняет Андрей Назаренко. – Они подвергаются колебаниям температурно-влажностного режима, и потому в них есть незначительные утраты краски. Для старых икон это постоянная практика, вполне в порядке вещей. Теперь же все работы готовы к показу в Москве и последующим переездам».

        Сейчас в Утёвке благодаря поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова идут работы по восстановлению уникального Троицкого храма. С просьбой о помощи в реставрации к главе региона ранее обратился настоятель храма отец Анатолий. В кратчайшие сроки управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области провело оценку объемов необходимых реставрационных работ. К работам по восстановлению храма глава региона привлек благотворителей – компанию «Роснефть». Так, за счет средств компании привели в порядок кровлю. 

        Инициатива провести серию выставок и музейных экспозиций о жизни и творчестве «иконного писателя» была выдвинута в прошлом году во время встречи в Самарской православной духовной семинарии депутата Государственной Думы Александра Хинштейна с духовенством, а также представителями министерства культуры Самарской области и общественными деятелями.

        «В настоящее время известно около тридцати работ Григория Журавлёва, – рассказывает один из организаторов выставки, директор самарской автономной некоммерческой организации «Культура жизни» Геннадий Карев.Его творения представлены в Государственном Эрмитаже, Государственном музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина, Самарском епархиальном церковно-историческом музее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях – как в России, так и за рубежом. Благодаря кропотливой работе музейных коллег мы впервые сможем собрать и бережно доставить из разных уголков страны на единую экспозицию примерно половину известных икон Журавлёва, а также дополним её документальными материалами».

       Серия выставок «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлёва» проводится в рамках государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» и федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

       Подлинные иконы и иные работы самарского живописца будут экспонироваться:

с 4 по 27 апреля в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (г. Москва);

с 7 по 31 мая в Государственном музее истории религии (г. Санкт-Петербург);

с 11 июня по 3 октября в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (г. Самара).

Церемония открытия выставки с участием почётных гостей состоится в Музее имени Андрея Рублёва 3 апреля, в 17.00 по адресу: г. Москва, Андроньевская площадь, 10.

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