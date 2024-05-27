Молодые актёры из Отрадного и студенты СГИК принимают участие в «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024»  

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27 мая 2024 года в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024».

Лучшие детские и молодежные коллективы (1-3 места), а также победители в индивидуальных номинациях по итогам V юбилейного сезона фестиваля «Театральное Приволжье» получили уникальную возможность поработать с педагогами Российского института театрального искусства ГИТИС на борту теплохода «А.С.Попов». Помимо лауреатов Фестиваля «Театральное Приволжье» в образовательной поездке по реке Волге примут участие актеры театров и студенты театральных учреждений из регионов Приволжского федерального округа.

Самарскую область на фестивале представляют студенты театрального факультета СГИК и театральная студия «Труппа Отрадного».

Впереди у ребят – 8 познавательных дней с режиссерами-выпускниками ГИТИСа, совместная подготовка эскизов к будущим спектаклям и их презентация в городах-участниках фестиваля: Казани

(28 мая), Самаре (29 мая), Саратове (30 мая), Ульяновске (1 июня), Чебоксарах (2 июня), Нижнем Новгороде (3 июня – в день закрытия фестиваля). Фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье» – это еще и большая творческая лаборатория, включающая мастер-классы и обсуждения показов с театроведами. Цель Фестиваля – показ эскизов спектаклей не только зрителям, но и руководителям поволжских театров.

В Самаре показ эскизов пройдет на площадке МКТК «Дирижабль» СГИКа. В программе: Е. Чириков «Таинственные легенды с берегов Волги» режиссер Г. Минкина Театральная студия «Труппа Отрадного», г. Отрадный; «Как бурлаки баржу тащили», фантазия по картине И.Е. Репина «Бурлаки на Волге», режиссер В.Билык, профессиональные актеры из Самары, Саратова; А.Н. Островский «Волки и Овцы», режиссер Т. Белоусов, актёры ГИТИС.

Открывая фестиваль, заместитель полпреда Президента России в ПФО Олег Машковцев отметил, что «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» – это уникальное событие в культурной жизни страны, которое впервые реализуется на территории округа.

«Молодые непрофессиональные актеры получат уникальный опыт работы на академических сценах, а профессионалы смогут проверить себя в сложных условиях и отточить мастерство. Президент России Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность формирования культуры человека через классические ценности, говоря о том, что приобщение к театральному искусству с юности способствует развитию личности и становится мощным подспорьем на всю жизнь, особенно если это развитие основано на русской классике», – подчеркнул Олег Машковцев.

Успешной и плодотворной работы участникам фестиваля пожелали проректор Российского института театрального искусства Марина Кирюшкина и руководитель проекта «ГИТИСФЭСТ. Театральное Приволжье», директор «Центра образовательных и культурных программ «Атмосфера впечатлений» Янина Незванкина.

Проект «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, и является коллаборацией двух известных проектов Российского института театрального искусства ГИТИСFEST и аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО «Театральное Приволжье».

Напомним, окружной фестиваль «Театральное Приволжье» –общественный проект, инициированный полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым в 2019 году в Год театра. Лауреаты V юбилейного сезона были определены 27 марта т.г. в Ижевске во Всемирный день театра.

Фото: пресс-служба СГИК, пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе