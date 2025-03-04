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Модельные библиотеки Тольятти станут участниками федерального проекта «Гений места»

4 марта 2025 14:03
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Модельные библиотеки Тольятти станут участниками федерального проекта «Гений места»

Министерство культуры РФ и Российская государственная библиотека подвели итоги конкурсного отбора в проект «Гений места» на 2025 год. Проект «Гений места» нацелен на формирование современной инфраструктуры для поддержки креативных индустрий в регионах.

На базе отобранных в рамках конкурса учреждений открываются точки концентрации талантов, где кураторы оказывают методическую и информационную поддержку творческим инициативам жителей.
Посетители могут получать знания и навыки по одному из 14 направлений креативных индустрий, а также знакомиться с профильной литературой.

Среди победителей две библиотеки Тольятти. Библиотека добрососедства займется вовлечением горожан в изучение, обобщение и продвижение знаний об исторической и культурной ценности микрорайона Шлюзовой. Посетители смогут получать знания и навыки по архитектуре, урбанистике и креативному туризму, а также знакомиться с профильной литературой.

Модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева станет «точкой концентрации талантов» по направлению «Креативный туризм». Здесь будут проходить встречи молодёжи города с профессионалами в сфере туризма, исторического просвещения, культуры и представителями организаций, развивающих креативные индустрии в городе. А также будет разработана виртуальная экскурсии в формате интерактивной карты «Нескучный Тольятти» (малоизвестные факты о городе). Этот веб-ресурс будет создан для развития туризма города (его можно будет использовать для нового информационного наполнения турмаршрутов).

«Гений места» — ведомственный проект Министерства культуры Российской Федерации, запущенный в рамках федерального проекта «Придумано в России».
Поздравляем коллективы библиотек с успешным прохождением конкурсного отбора!

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