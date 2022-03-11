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Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины

11 марта 2022 11:52
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мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины

Уникальная возможность появилась в Год культурного наследия: мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины. Координатор проекта - Чувашский национальный музей при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Карта Самарской области, конечно же, войдет в общее полотно государственной карты, размер которой составляет 3 х 6,71 м.

Сотрудники Агентства социокультурных технологий совместно с самарскими учеными – историками и этнографами (Самарский государственный институт культуры) разработали дизайн макета карты, а лучшие мастерицы Самарского региона уже вышили на карте узор с использованием традиционных орнаментов и символов народов, населяющих нашу местность. Волжские мастера (над картой работали мастера вышивки из Похвистневского Дома ремесел Алсу Якупова и Жанна Сметанина, а также мастер народных художественных ремесел и промыслов Самарской области Марина Посеряева из м.р. Безечукский) представили на своем отрезе традиционный русский узор и традиционные орнаменты народов, проживающих в нашем регионе: татар, мордвы, башкир, чуваш, украинцев, казахов, белорусов. Мастерицы использовали различные техники вышивки: филейно-гипюрную, вышивку крестом, гладью, тамбурным швом.

«Огромное спасибо организаторам. Общая карта еще не закончена, но уже сейчас понятно, что она будет иметь потрясающе мощную энергетику!» – оценила проект мастер народных художественных ремесел и промыслов Марина Посеряева.

Действительно, глядя на фрагменты вышивки и эскизы, которыми делятся друг с другом мастера, испытываешь восхищение и гордость нашей многонациональной страной. Этническое многообразие, глубокое погружение мастеров в культуру и традиции своих народов и территорий поражают, а орнаменты и узоры, техника вышивки завораживают красотой и совершенством.

Готовое полотно будет представлено в День России в столице Чувашской Республики – Чебоксарах. Законченную работу презентует амбасcадор проекта – Народная артистка России Надежда Бабкина. В дальнейшем вышитая карта будет путешествовать по всем федеральным округам с выставкой декоративно-прикладного и народного искусства «Все мы - великая Россия!». Акция завершится 12 декабря в Москве.

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