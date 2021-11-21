МакSим впервые после комы вышла на сцену

192

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после выздоровления от тяжелой формы COVID-19 вышла на сцену. В Кремлевском дворце 19 ноября артистке вручили награду «Звезда Муз-ТВ», передают "Известия".

Исполнительница стала специальным гостем мероприятия, посвященного 25-му дню рождения Муз-ТВ, и появилась перед зрителями в лиловом вечернем платье в пол с открытыми плечами. Зрители в зале надеялись на выступление МакSим, но она призналась, что петь пока не может.

«Надеюсь, на следующей церемонии выступлю перед вами. Помню свое первое выступление на Премии Муз-ТВ. Тогда я получила награду «Рингтон года», а мне хотелось получить всё, и на следующий год я получила сразу три «тарелки». Это было настолько приятно! Азарт должен быть во всем, и чтобы жить, должен быть азарт!» — сказала МакSим со сцены.

Фото из открытых источников