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МакSим впервые после комы вышла на сцену

21 ноября 2021 18:51
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Зрители в зале надеялись на выступление МакSим, но она призналась, что петь пока не может.

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые после выздоровления от тяжелой формы COVID-19 вышла на сцену. В Кремлевском дворце 19 ноября артистке вручили награду «Звезда Муз-ТВ», передают "Известия".

Исполнительница стала специальным гостем мероприятия, посвященного 25-му дню рождения Муз-ТВ, и появилась перед зрителями в лиловом вечернем платье в пол с открытыми плечами. Зрители в зале надеялись на выступление МакSим, но она призналась, что петь пока не может.

«Надеюсь, на следующей церемонии выступлю перед вами. Помню свое первое выступление на Премии Муз-ТВ. Тогда я получила награду «Рингтон года», а мне хотелось получить всё, и на следующий год я получила сразу три «тарелки». Это было настолько приятно! Азарт должен быть во всем, и чтобы жить, должен быть азарт!» — сказала МакSим со сцены.

 

Фото из открытых источников

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