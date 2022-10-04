Максим Лагашкин из Самарской области сыграл главную роль в сериале «Неличная жизнь» на ТНТ

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На телеканале ТНТ 17 октября в 21:00 выходит сериал «Неличная жизнь». Это комедийно-драматическое приключение с обилием экшена и ноткой криминала от авторов «Жуков». В центре сюжета окажется семья, которая вынуждена снимать хоум-видео, чтобы отдать долги.

«Неличная жизнь» рассказывает историю обычной провинциальной семьи, которая ютится в маленькой квартире с коврами на стенах. Глава семейства вынужден на всем экономить, чтобы прокормить жену, сына и племянника. Поэтому появление «Майбаха» у ближайшего родственника – это событие из ряда вон выходящее. Однако праведное желание подвезти родных на автомобиле премиум-класса ничем хорошим не заканчивается: авто оказывается в реке, а горе-семейка – в долгу у главного городского бандита, которого побаивается даже местная полиция.

Главную роль в сериале сыграл наш земляк, уроженец Новокуйбышевска Максим Лагашкин. Максим играет Борю, мужа сестры горе-водителя Тимофея (Антон Филипенко), который утопил в реке майбах.

Чтобы не оказаться в одной куче с мусором, который вот-вот сожгут на специализированном заводе, главным героям нужно как-то заработать 50 миллионов рублей за месяц. И тут им в голову приходит гениальная идея: снимать ролики для порносайта, который обещает 20 тысяч евро за самое популярное видео. И чтобы попасть в топ, придётся проявить изобретательность. Именно Борис с супругой будут «отдуваться» за огромный долг, снимая хоум-видео.

Максим Лагашкин за свою карьеру сыграл более чем в ста фильмах и сериалов. Из наиболее ярких работ актера можно выделить следующие проекты: «Барабашка», «Бедный олигарх», «Жуки», «Яйцо Фаберже», «Готовы на всё», «БИХЭППИ», «Звоните ДиКаприо!», «Везёт», а также Максим принимал участие во втором сезоне экстремального шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.

Не смотря на плотный съемочный график, Максим не забывает о родных и близких людях, которые живут в Самаре: «В Новокуйбышевске я не был давно, но я бываю в Самаре, там живут мои родители, моя тетя, младший брат с его семьей. Из родного города в Москву я уехал в 16 лет, и, конечно, в Самарской области что-то изменилось. Хотя парки и набережные и тогда мне казались красивыми, а сейчас их отреставрировали, и они стали еще лучше. К своей родине я замечательно отношусь и при первой возможности лечу туда», - рассказывает Максим Лагашкин.

«Неличная жизнь» – это многослойная история, которая затрагивает и обширную тему классового неравенства, и вечные семейные проблемы, развиваясь при этом на фоне регулярных съёмок хоум-видео. Главным героям предстоит проверить на прочность родственные связи в самых адских обстоятельствах, когда права на ошибку уже не осталось.

Помимо Максима Лагашкина главные роли в сериале исполнили Алексей Серебряков, Антон Филипенко, Елена Лядова, Любовь Толкалина и Таисия Вилкова. В режиссёрское кресло впервые в карьере сел Максим Пешков («Жуки»), в авторскую группу также вошли Алим Бесчоков и Сергей Нотариус («Жуки»). Продюсеры проекта – Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин и Таймураз Бадзиев.

«Неличная жизнь» – с 17 октября в 21.00 на ТНТ.

Фото из открытых источников