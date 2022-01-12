Леонида Куравлева экстренно прооперировали

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Народный артист РСФСР Леонид Куравлев перенес операцию в больнице в Коммунарке, куда был доставлен с подозрением на пневмонию, передают "Известия" со ссылкой на kp.ru.

Как рассказал собеседник издания, Куравлеву провели операцию на желудке. Артисту установили специальную трубку, через которую в его организм будет поступать пища.

По словам источника, актеру диагностировали дисфагию, при которой пациент испытывает трудности при приеме пищи из-за затрудненного глотания и ощущения «комка в горле». В результате артисту потребовалось оперативное вмешательство.

Операция прошла успешно. В данный момент Куравлеву для дыхания не нужен аппарат ИВЛ. Актер остается в реанимации.

Фото: ТАСС/Астапкович Владимир/"Известия"