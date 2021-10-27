Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ им. Чехова

373

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, он сменит на посту Сергея Женовача, который покидает должность по собственному желанию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ, передает ТАСС.

"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский", - сказали в Минкультуры.

В Минкультуры подчеркнули, что с уважением относятся к решению Женовача и благодарят его за проделанную работу. Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

"Уверены, Константин Юрьевич [Хабенский] обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности", - заключили в министерстве.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС