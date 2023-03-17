Я нашел ошибку
Главные новости:
Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля
Для них провели фотосессию, мастер-класс и праздничный концерт, рассказали о своей деятельности.  
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подскочили на 10%, обновив максимум с 22 февраля 2022 года. Это следует из данных Мосбиржи.
Акции Сбербанка обновили максимум с 22 февраля 2022 года
Не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой
Целью визита стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между Самарой, Самарской областью и Республикой Беларусь.
Самару посетила делегация Республики Беларусь
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
Всего за день три человека были спасены на Волге.
Около Вилоновского спуска на Волге спасатели сняли  с дрейфующей льдины рыбака
Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%.
Сегодня в здании будущей поликлиники в Волгаре прошла экскурсия для учащихся Самарского медицинского колледжа
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих

17 марта 2023 22:12
129
Для них провели фотосессию, мастер-класс и праздничный концерт, рассказали о своей деятельности.  

Команда Школы креативных индустрий г. Кинель пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих.  Для них провели фотосессию, мастер-класс и праздничный концерт, рассказали о своей деятельности.  

Пока мужчины стоят на защите рубежей государства, коллектив школы решил уделить внимание их самым родным и близким людям — жёнам и детям.  

Совместную фотосессию провела педагог студии «Фото и видеопроизводства» Школы креативных индустрий Евгения Исаева. После фотосессии гости стали участниками творческого мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству и изготавливали пилотки.  

«Мы подготовили концертную программу  для наших гостей.  Дети и наставники исполнили песни, подарили зрителям чтение проникновенных стихов и яркие театральные зарисовки. Очень надеемся, что наше мероприятие нашло отклик, и в это непростое время подарило положительные эмоции. Мы старались сделать все, что бы  вечер стал тёплым, приятным и душевным!» — рассказала Мирошниченко Наталья, директор Центра эстетического воспитания, руководитель Школы креативных индустрий Кинеля.

 

Фото:   минкультуры СО

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пожарные обратили внимание ребят на то, что несоблюдение правил дорожного движения может привести к настоящему ДТП, а их последствия школьники увидели своими глазами.
16 марта 2023, 18:09
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
Соревнования проходили по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2023 году. Общество
432
Поднять престиж их профессии и повысить авторитет в обществе призваны мероприятия, которые целый год будут проходить на территории региона.
14 марта 2023, 19:18
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Поднять престиж их профессии и повысить авторитет в обществе призваны мероприятия, которые целый год будут проходить на территории региона. Образование
798
Официальные соревнования проводятся впервые, в них принимают участие 12 команд.
14 марта 2023, 14:11
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Официальные соревнования проводятся впервые, в них принимают участие 12 команд.   Спорт
892
В центре внимания
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
17 марта 2023  20:50
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
133
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
561
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
467
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
476
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1755
Весь список