Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих

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Команда Школы креативных индустрий г. Кинель пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих. Для них провели фотосессию, мастер-класс и праздничный концерт, рассказали о своей деятельности.

Пока мужчины стоят на защите рубежей государства, коллектив школы решил уделить внимание их самым родным и близким людям — жёнам и детям.

Совместную фотосессию провела педагог студии «Фото и видеопроизводства» Школы креативных индустрий Евгения Исаева. После фотосессии гости стали участниками творческого мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству и изготавливали пилотки.

«Мы подготовили концертную программу для наших гостей. Дети и наставники исполнили песни, подарили зрителям чтение проникновенных стихов и яркие театральные зарисовки. Очень надеемся, что наше мероприятие нашло отклик, и в это непростое время подарило положительные эмоции. Мы старались сделать все, что бы вечер стал тёплым, приятным и душевным!» — рассказала Мирошниченко Наталья, директор Центра эстетического воспитания, руководитель Школы креативных индустрий Кинеля.

Фото: минкультуры СО