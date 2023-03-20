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Какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе
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Какие культурные мероприятия ожидают жителей губернии на этой неделе

20 марта 2023 22:13
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Анонс культурных событий недели.

Анонс культурных событий недели.

20 марта в 14:00 в Самарском зоопарке отметят Международный день лягушки: расскажут о возникновении земноводных на планете, о том, какие земноводные обитали в доисторические времена в Самарской области, а также о современном биологическом разнообразии земноводных. Посетителям продемонстрируют амфибий зоопаркаи проведут их показательное кормление.
21 марта в 18:00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи стартует цикл занятий «Русский по вторникам», занятия по подготовке к Тотальному диктанту в библиотеке с филологом Кристиной Баевой.
Также в 18:00 в библиотеке состоится открытие художественной выставки «Я встретил вас» в рамках «Поэтического марафона», посвященного 220-летию Ф.И. Тютчева.
21 марта в 19:00, в день рождения И.С.Баха в Самарской филармонии состоится концерт «Под знаком BACH». На сцене выступит лауреат премии «Лучший органист года» Тимур Халиуллин (орган).
22 марта в 14:00 в Самарском зоопарке стартует мероприятие «Жаворонки», где посетителям расскажут об истории праздника и познакомят со старинными обычаями встречи весны, расскажут все о жаворонках, которые встречаются в Самарской области. Все желающие в этот день смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению «жаворонков» из теста. Для ребят проведут викторины и конкурсы о птицах.
22 марта в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет мастер-класс Егора Чичканова по киносъемке и монтажу «Монтаж как основа киноязыка на всех этапах производства» в рамках конкурса «Мистер Букер».
В 18:30 в библиотеке стартует лекция философской школы «Симпозион» - «Судьба творческого меньшинства»
22 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета опера Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».
23 марта в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится Мастер-класс "Фигурная детская сдоба". Проявить свою фантазию и научиться технике формования сдобных булочек можно будет под руководством преподавателей и студентов Самарского техникума кулинарного искусства.
23 марта в 13:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» пройдет лекция Инги Пеннер. Лектор - Инга Пеннер - автор и ведущая программы, которая расскажет о телевизионной «кухне» создания «Неочевидной Самары», ее секретах и о том, что порой остается за кадром.
23 марта в 14:00 в ДК «Строитель» г.Сызрань пройдет VII ежегодный конкурс детской песни «Мы маленькие звезды - 2023».
23 марта в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие выставки Валентина Попкова «Светлый мир».
23 марта в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета - вечер «Итальянские каникулы: опера «Джанни Скикки» и «Неаполитанские песни».
23 марта в 19:00 на сцене Самарской филармонии прозвучит литературно-музыкальная композиция «Живая искра» в рамках Фестиваля к 150-летию С.В. Рахманинова. Исполнители: актриса Государственного академического театра им. Е. Вахтангова Юлия Рутберг, ансамбль «Рапсодия оркестра имени Осипова», руководитель – Евгений Волчков, солистка – Ангелина Никитченко (сопрано). Концерт в Тольяттинской филармонии состоится днем позже, 24 марта в 19:00.
23 марта в 19:00 в музее им.Алабина в рамках проведения выставки «Улицы Лагранжа» лекцию о советских неформалах в 60-х проведет Дмитрий Андромонов.
Также в 19:00 в здании музея состоится лекция «Как грамотно поселиться в историческом центре: что надо знать, приобретая недвижимость в старом городе?».
23 марта в 19:00 в Тольяттинской филармонии выступит квартет «Черный квадрат» (рояль, флейта, контрабас, ударные) - победитель телевизионного конкурса «Квартет 4х4» на телеканале Россия-Культура.

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