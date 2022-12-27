К 100-летию СССР: В СОУНБ открывается выставка «Под небом ясным страны прекрасной»

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27 декабря в 16:00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится открытие историко-книжной выставки «Под небом ясным страны прекрасной», посвященной 100-летию образования СССР. Экспозиция представляет отдельные этапы строительства и развития Советской страны, ее особенности, отражающие достижения социалистического строя.

Основная идея создания коллекции – продемонстрировать важность бережного и уважительного отношения к истории своего государства, его сравнительно недавнего прошлого и сохранения лучших достижений, что были созданы умами и руками предыдущих поколений.

Яркими экспонатами являются подлинные плакаты и афиши 40–70-х годов ХХ века, агитационные, разъяснительные брошюры и книги, причем оригинально оформленные. Особого внимания заслуживают издания для детей, созданные и проиллюстрированные лучшими писателями и художниками. Интересны будут юбилейные фотоальбомы, а также альбомы репродукций советских живописцев и графиков, сувенирные малоформатные издания из фонда отдела редких книг библиотеки. Поскольку юбилей СССР отмечается в канун Нового года, особенную актуальность приобретает афиша 1941 года, анонсирующая общегородские елки в клубе им. Ф. Дзержинского г. Кубышева. Оказывается, в запасной столице давали по три детских представления ежедневно в канун новогодних праздников и на зимних каникулах.

В числе уникальных экспонатов и изданий – патефон и комплект пластинок «Доклад тов. И.В. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. о проекте Конституции Союза ССР», плакат с текстом гимна СССР, исполнявшегося в период с 1944 по 1956 год, афиши спортивных и праздничных, а также общественных и дискуссионных мероприятий, книги 1924 – 1927 гг., входной билет на мероприятие Олимпиады-80 в Москве и др.

Историко-книжную выставку также дополнили отдельные тематические предметы: значки, куклы в национальных костюмах, марки, открытки, предоставленные из личных коллекций, в том числе сотрудников библиотеки. Частью коллекции стали издания, посвященные перестроечному периоду советского государства, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ