Ирина Калягина представила коллективу театра СамАрт нового исполнительного директора

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Ирина Калягина, министр культуры Самарской области поздравила коллектив СамАрта с Международным днем театра, вручила награды и представила нового исполнительного директора.

В Международный день театра министр культуры встретилась с коллективом театра.

Благодарственные письмами министерства культуры за вклад в развитие театрального искусства и профессиональное мастерство были нагружены артисты — Антонина Конева, Вероника Львова, Татьяна Наумова, Валерия Павлюк, балетмейстер Павел Самохвалов и другие работники театра. Также была отмечена работа служащим в СамАрте первый сезон артистов Романа и Петра Касатьевых, Евгении Гладких.

«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником! В театре нет случайных людей, сюда приходят по зову сердца! СамАрт – многогранный, ищущий новые формы и любимый зрителями театр. Я хочу вам пожелать движения только вперед! Дерзайте, творите и получайте удовольствие от радости, которую вы дарите вашим поклонникам», — отметила Ирина Евгеньевна.

На торжественном собрании Ирина Калягина представила коллективу театра исполнительного директора. Им стала Марина Сергиенко. Марина Владимировна в 2006 году окончила Кемеровский государственный университет культуры и искусств. С 2003 по 2017 годы работала в Прокопьевском драматическом театре им. Ленинского комсомола. С 2017 по 2021 гг. – в Драматическом театре «Колесо» им. Г.Б. Дроздова (г. Тольятти). В театр «СамАрт» перешла из Камчатского театра драмы и комедии с должности заместителя художественного руководителя по творческой деятельности.

Сергей Соколов, заслуженный работник культуры РФ, директор Самарского театра юного зрителя «СамАрт» с 1989 по 2024 гг., назначен на должность президента театра.

«Должность президента в Самарской области впервые появилась в медицинских кругах, — рассказал труппе Сергей Соколов. – Президентом СамГМУ стал уважаемый всеми нами Геннадий Петрович Котельников. Теперь так будет и в театральной семье. Спасибо за доверие. Мы будем стараться делать хорошо все то, что и делали раньше».

Напомним, что в марте 2023 года художественным руководителем Самарского ТЮЗа стал режиссер из Санкт-Петербурга Денис Хуснияров. С марта 2024-го управлять театром ему помогают исполнительный директор и президент СамАрта.

Фото: министерство культуры СО