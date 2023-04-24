Художник по свету Самарского театра оперы и балета Эмиль Авраменко получил «Золотую маску»

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Художник по свету Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича Эмиль Авраменко получил главную театральную премию страны «Золотая маска» за лучшую работу художника по свету в музыкальном театре в проекте Ксении Михеевой и Союза театральных деятелей России «Место, которого ещё не было», Санкт-Петербург.

Эмиль Авраменко работает в Шостакович Опера Балет с 2018 года. В самарском театре он создал световое оформление оперетты «Москва, Черёмушки», оперы «История Кая и Герды», мистерии «Carmina Burana», программы «Эпоха Чернышёва» и других спектаклей и концертов.