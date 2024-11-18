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Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева с программой «Душа России» посетит Самару

18 ноября 2024 12:34
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Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева с программой «Душа России» посетит Самару.

На сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прославленный коллектив выступит 27 ноября в 18:30.

Государственный академический русский оркестр им. В. В. Андреева — первый в мировой истории профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра. Идея принадлежит его основателю — выдающемуся русскому музыканту, композитору и общественному деятелю Василию Васильевичу Андрееву. Со дня первого концертного выступления 20 марта 1888 года Андреевский оркестр составляет гордость и славу русского искусства, является жемчужиной мировой музыкальной культуры.

«За более чем 135 лет существования Андреевского оркестра было проведено множество музыкальных экспериментов, начиная от поиска оптимального состава оркестра, заканчивая специально написанной для коллектива музыкой и переложениями музыкальной классики. Русский оркестр имеет свой неповторимый голос. Даже за рубежом его звучание сразу же ассоциируется с Россией. И это предмет нашей особой гордости», — говорит художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского оркестра им. В.В. Андреева, народный артист России Дмитрий Хохлов.

Коллектив посетил Самару в прошлом году с юбилейной программой, посвященной 135-летию создания. Любопытно, что именно с этого города началось восхождение уникального оркестра. Дело в том, что первое известное нам выступление Василия Андреева с балалайкой прошло именно в Самаре. 26 июля 1884 года он выступил в дивертисменте после спектакля, поставленного отдыхающими Аннаевской дачи.

На концерте «Душа России» вместе с Андреевским оркестром выступят солисты Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, лауреаты международных конкурсов Светлана Каширина (меццо-сопрано) и Степан Волков (бас-баритон).                                          

Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Андреевского оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов. 

Концерт «Душа России» станет настоящим праздником для всех любителей музыки. Эта программа охватывает знаковые сочинения из золотой коллекции коллектива и наследия великих русских композиторов. Прозвучат произведения В. Андреева, М. Глинки, П. Чайковского, А. Лядова,
 М. Мусоргского, А. Верстовского, С. Рахманинова, А. Даргомыжского,
 Н. Зубова, Б. Фомина, Г. Свиридова.

Концерт «Душа России» — это возможность услышать произведения, которые стали визитной карточкой коллектива, насладиться их безупречным исполнением и погрузиться в атмосферу музыкальных традиций России, сохраняемых и преумножаемых на протяжении более века.

Гастроли пройдут при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 

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