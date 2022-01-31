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Гагарина, Баста и Крид займут кресла наставников нового сезона шоу "Голос. Дети"

31 января 2022 19:41
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Ведущим нового сезона станет Дмитрий Нагиев, его соведущей - Агата Муцениеце.

Исполнители Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста) займут кресла наставников команд в новом сезоне шоу "Голос. Дети". Об этом сообщает пресс-служба Первого канала, передает ТАСС.

"Слепые прослушивания стартуют в эфире Первого канала уже 11 февраля. На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона по традиции станут прямые эфиры, во время которых судьбу конкурсантов будут решать уже зрители", - рассказали в пресс-службе.

К участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущены 110 вокалистов. На сцену поднимутся ребята со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. География нового сезона - Алма-Ата, Батайск, Борисов, Брест, Владивосток, Владимир, Воронеж, Ереван, Ижевск, Казань, Кинешма, Краснодар, Крофтон (Мэриленд, США), Кызылорда (Казахстан), Ла Галетт (Маврикий), Лаппеенранта (Финляндия), Лондон и другие города.

Ведущим нового сезона станет Дмитрий Нагиев, его соведущей - Агата Муцениеце.

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