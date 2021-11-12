Фонды самарских музыкальных и хоровых школ пополнились новой нотной литературой

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26 музыкальных и хоровых школ Самары и Тольятти получили свыше 1800 экземпляров новой нотной литературы. Это стало возможным благодаря проекту «Музыкальное приношение будущему». Главная его задача — поддержать отечественное музыкальное образование.

Новую нотную литературу вручили директорам школ искусств в Самарской публичной библиотеке. Каждое учебное заведение самостоятельно выбирало свои книги о музыке. Кому-то необходимы духовые партии , кому-то — усиленные курсы по сольфеджио.

Проект «Музыкальное приношение будущему» действует с 2005 года. За это время библиотеки двух с половиной тысяч учебных заведений в 56 городах России получили в дар свыше 170 000 экземпляров нотной и книжной музыкально-образовательной литературы.

Фото: администрация Самары