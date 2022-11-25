Фонд детской школы искусств № 8 в Самаре пополнился новыми музыкальными инструментами

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В столице региона продолжается реализация национального проекта «Культура». Среди целевых показателей – пополнение парка музыкальных инструментов, оборудования и учебно-методического фонда детских музыкальных школ и школ искусств.

В настоящее время завершается поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детскую музыкальную школу № 8. Это одна из старейших школ Красноглинского района, в которой реализуется широкий спектр образовательных услуг. Учащиеся трех отделений (музыкальное, художественное, театральное) осваивают 19 специализаций. В их числе фортепиано, народные инструменты, духовые, ударные, живопись, искусство театра. Постоянно увеличивается численность обучающихся, в том числе по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, открываются новые творческие образовательные направления, ярко заявляют о себе солисты (лауреаты всероссийских и международных конкурсов), а также творческие детские и педагогические коллективы. Гордость школы – Образцовый художественный коллектив – эстрадно-джазовый ансамбль «ДЖАЗ-ТАЙМ». За время работы школа выпустила более 2600 детей.

«Национальный проект «Культура» - это подарок для школы искусств. Такая масштабная финансовая поддержка дает возможность создания благоприятной творческой среды для развития способностей детей. Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы сделать академическое искусство еще более интересным для ребят. Нам кажется, что дети, которые обучаются на качественных инструментах, современном оборудовании, чувствуют заботу государства. Они, несомненно, откроют для себя новые горизонты», - рассказала руководитель образовательного учреждения.

В рамках нацпроекта парк музыкальных инструментов школы пополнили три фортепьяно «Михаил Глинка», пианино Yamaha, баян, гусли «Садко», три альт-саксофона и один тенор-саксофон. Также в школе оборудовали мобильный компьютерный класс. Его оснастили 10 ноутбуками, объединенными в единую информационную систему. Компьютеры используют для изучения теории в области музыкального, изобразительного и театрального искусств.

Как отмечают представители учреждения дополнительного образования, новые инструменты, оборудование и учебные материалы на сумму более 5 млн. рублей станут хорошей базой для обучения юных талантов, реализации на высоком уровне предпрофессиональных программ в области искусств. Благодаря обновлению музыкальных инструментов, преподаватели и обучающиеся смогут в полной мере раскрыть свои таланты и проявить способности на концертных и конкурсных площадках города и региона.

В текущем году 10 детских музыкальных школ и школ искусств Самары проводят масштабное обновление материально-технической базы на общую сумму более 57 млн рублей.

Фото: администрация Самары