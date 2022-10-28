Фестиваль «Самарская осень – 2022»: оркестр Московской филармонии выступит в Самаре

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1 ноября в 19-00 в рамках Международного фестиваля искусств «Самарская осень – 2022» в концертном зале Самарской государственной филармонии выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Юрий Симонов. Солист – победитель Международного конкурса им. С.Рахманинова (2022 г.) Александр Ключко. Проект проводится в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Билеты на концерт доступны по программе «Пушкинская карта».

Академический симфонический оркестр Московской филармонии на протяжении всей своей истории входит в число лучших отечественных оркестров и достойно представляет российскую музыкальную культуру за рубежом.

Оркестр создан в сентябре 1951 года при Всесоюзном радиокомитете, в 1953 году вошел в штат Московской филармонии. Его художественный облик и исполнительская манера формировались под руководством прославленных отечественных дирижеров. В 1973 году оркестру было присвоено звание академического.

За пультом оркестра стояли крупнейшие отечественные и зарубежные дирижеры. Оркестр записал более 350 пластинок и CD, многие из которых удостоены высших международных наград в области аудиозаписи и пользуются спросом до сих пор.

Новый этап в истории оркестра Московской филармонии начался в 1998 году, когда его возглавил народный артист СССР Юрий Симонов. Под его руководством коллектив добился выдающихся творческих достижений. Сегодня оркестр – одна из опор российской филармонической жизни, часто выступает в городах России (за последние десять лет они дали концерты в более чем 40 городах), успешно гастролирует в Великобритании, Германии, Испании, Японии, Гонконге, Китае, Корее.

В 2010 году Юрий Симонов и оркестр стали лауреатами Премии национальной газеты «Музыкальное обозрение» в номинации «Дирижер и оркестр».

В последние годы коллектив представил ряд московских, российских и мировых премьер. Прозвучали сочинения Андрея Эшпая, Бориса Тищенко, Кшиштофа Пендерецкого, Филипа Гласса, Александра Чайковского, Сергея Слонимского, Валентина Сильвестрова, Эдуарда Артемьева, Геннадия Гладкова, Софии Губайдулиной, Алексея Рыбникова, Ефрема Подгайца, Кузьмы Бодрова и других композиторов.

Программа

П.И. Чайковский. Торжественный коронационный марш

С.В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, соч.30

А. Дворжак. Симфония № 9 ми минор, соч. 95 («Из Нового света»)

Исполнители

Академический симфонический оркестр Московской филармонии

Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Юрий Симонов

Солист – победитель Международного конкурса им. С.В.Рахманинова (2022 г.) Александр Ключко

Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова