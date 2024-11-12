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Джазовый фестиваль «Движение» пройдет в Самаре

12 ноября 2024 09:44
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Джазовый фестиваль «Движение» пройдет в Самаре

В ноябре в Самаре состоится третий фестиваль джаза «Движение», который в этом году приурочен к 25-летнему юбилею одноименной джазовой студии - единственного места в области, где все желающие, вне зависимости от возраста, могут получить базовое джазовое образование.

История студии неразрывно связана с именем самарского саксофониста Сергея Равина - именно он в 1998 году стал идеологом и отцом-основателем уникального учебного заведения. Образовательная программа нового заведения, которое с самого начала представляло собой не просто кружок по интересам, а настоящую музыкальную школу с джазовым уклоном, была тщательно продумана. Здесь студенты изучают сольфеджио, композицию, инструментоведение, теорию музыки, историю джазовых стилей, импровизацию, посещают специальность и ансамбль. Каждую последнюю субботу месяца уже много лет проходит студенческий джем-сейшн, где ребята получают сценический опыт. 

За четверть века студия «Движение» воспитала немало музыкантов, которые связали свою жизнь с джазом и добились успехов. Ее студенты и выпускники показывают высокие результаты на международных конкурсах и поступают в лучшие профессиональные вузы страны. Сегодня студию возглавляет Денис Рыбаков - джазовый продюсер, музыкант, организатор и художественный руководитель.

Гостей фестиваля «Движение», который начнется 13 ноября – в день памяти Сергея Равина, ждет насыщенная и разнообразная программа от первоклассных музыкантов.

В первый фестивальный день в культурном центре Самарского университета «Универ студия» (ул. Молодогвардейская, 151) выступит трио из Петербурга «ГКВ» («Гайворонский-Кондаков-Волков») - один из самых ярких неоджазовых коллективов современной России. Давняя совместная история петербургского трио, помноженная на обширные самостоятельные заслуги каждого из музыкантов, их стилистическое разнообразие, огромный импровизаторский опыт и обширный арсенал выразительных средств делают их одним из важнейших коллективов новой импровизационной музыки на российской сцене. Пожалуй, к ним как нельзя более подходит слово «ирония»: при всей серьёзности замыслов трио подает весь материал так, будто всё, что происходит на сцене — лишь игра, в которую не может не втянуться даже самый взыскательный слушатель, становящийся соучастником происходящего.

Их самарский концерт, организованный при содействии института «Альянс Франсез», будет посвящен Шарлю Азнавуру – легендарному французскому певцу, композитору, актеру, поэту и общественному деятелю. Основу программы составит парафраз из известных песен Азнавура для джазового трио, интрига которого заключена в отсутствии вокала. Ирония, внезапные смены настроений от меланхолии до безудержной экспрессии – всё это пронизано большой любовью и уважением к великому музыканту.

Уже на следующий день, 14 ноября, слушатели фестиваля смогут по достоинству оценить выступление «Interplay» – cупертрио виртуозов с «музыкой для души», которые исполнят аутентичные соул, фанк и госпел. Ключевой фигурой этого фьюжн-госпел-бэнда является барабанщик из Нью-Йорка Натаниэль Таунсли, игравший с великим Джо Завинулом из Weather Report. За годы карьеры Натаниэль выступал и записывался с такими корифеями, как Стиви Уандер, Мэрайя Кэри, Public Enemy, Nile Rogers & Chic и многими другими, блистал мастерством на фестивалях Modern Drummer, Мontreal Drum Festival. За клавиши в трио отвечает поляк Томаш Бура - виртуоз и бэнд-лидер с репутацией новатора, начинавший карьеру как классический пианист. Сотрудничество с такими мэтрами, как Харви Мейсон, Марк Мондезир, Лоуренс Коттл и многими другими, а также сеты на топ-фестивалях, выступления на BBC1, JAZZ FM, MTV и TSF и вовсе возвели Буру на мировой пьедестал. У артиста есть свой бэнд, а свободное от него время Томаш делит между сочинением пьес для британской CRD Records, саундреков для компании Position Music в Лос-Анджелесе и – весьма редкими! – турами. В амплуа бас-гитариста выступит Антон Давидянц – один из лучших басистов Восточной Европы, музыкант с неистощимой фантазией, высочайшим уровнем техники и редким сценическим обаянием, чью хлёсткую, пульсирующую манеру игры не спутаешь ни с чьей. Антон востребован в коллективах самых разных стилей, играл с Игорем Бутманом, Николаем Носковым, Елкой, в группах Zventa Sventana, «Маша и Медведи», «Моральный Кодекс» и т.д.

15 ноября аудиторию «Универ студии» ждет концерт молодого французского автора, композитора и исполнителя по имени Робин. Он – само воплощение выражения «совершенный артист», который выделяется не только мощным и выразительным голосом, но и своими виртуозными импровизациями на трубе, клавишных и гитаре. Творчество Робина черпает вдохновение во множестве жанров, таких как соул, джаз, фанк и RnB. Благодаря этому, музыкант создал свой музыкальный мир, который пленяет и вдохновляет слушателей. Первые два проекта Робина, «Premier souffle» и «Interlude», ярко демонстрируют его музыкальный гений и разнообразие стилей.  Эти работы стали важными вехами в его карьере, позволившими ему утвердиться в качестве одного из самых оригинальных и многосторонних молодых французских артистов своего времени.  В этом году Робин впервые отправится на гастроли по России, представляя программу из самых разнообразных по жанру композиций в уникальных энергичных аранжировках.

До встречи на концертах фестиваля!

 

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