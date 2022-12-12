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Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева
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Дмитрий Дюжев в Самарской филармонии: «Евгений Онегин» - моноспектакль с музыкой С.Прокофьева

12 декабря 2022 15:46
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Изысканный и пронзительный моноспектакль в исполнении знаменитого артиста по-новому раскроет шедевр мировой литературы, никого не оставив равнодушным.

13 декабря в 19.00 в Концертном зале Самарской филармонии, будет показана уникальная постановка – бессмертный пушкинский шедевр «Евгений Онегин» в сценической версии Дмитрия Дюжева. Изысканный и пронзительный моноспектакль в исполнении знаменитого артиста по-новому раскроет шедевр мировой литературы, никого не оставив равнодушным. 

Богатый, бархатный тембр голоса Дмитрия Дюжева, его умение мгновенно перевоплощаться то в Онегина, то в Ленского, то в Татьяну, то в Ольгу, меняя голоса, мимику и жесты, воссоздавая прошлую эпоху и все перипетии великого романа – поразят зрителей.

Каждый такой спектакль делается «здесь и сейчас» и поэтому является абсолютно уникальным. Одна из особенностей этой постановки – музыка гениального Сергея Прокофьева, написанная в 1936 г. специально для спектакля «Евгений Онегин» в знаменитом Камерном театре, великолепно передающая образы литературного шедевра.

Режиссер спектакля – актриса, режиссер, педагог, народная артистка РСФСР Антонина Кузнецова, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Билеты на концерт доступны по Пушкинской карте.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

Теги: Мероприятия

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