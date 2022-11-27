Дмитрий Азаров вместе с земляками стал зрителем уникального концерта «Вертикаль времени Высоцкого» в Самаре

108

В субботу, 26 ноября, в самарском Дворце спорта состоялся концерт «Вертикаль времени Высоцкого», посвященный 55-летию со дня выступления Владимира Высоцкого в Куйбышеве, ставшего первым стадионным в его карьере. Вместе с многочисленными земляками, ценителями творчества легендарного советского артиста, зрителем уникального представления стал губернатор Дмитрий Азаров.

29 ноября 1967 года Владимир Высоцкий дважды выступил на сцене куйбышевского Дворца спорта на ул.Молодогвардейской. Концерты прошли при полном аншлаге, собрав порядка 6 тысяч человек каждый. Эти выступления стали для актера театра и кино, автора-исполнителя песен первыми перед такой большой аудиторией. Концерты в Куйбышеве, по мнению самого артиста, стали определенной вехой, трамплином в его творчестве. Творческий путь Владимира Высоцкого нельзя представить без Куйбышева, а имя поэта навсегда вошло в историю и жизнь города. Так, в Самаре появились центр-музей и улица Владимира Высоцкого, сквер имени артиста, где была установлена посвященная ему стела. В 2008 году, в день семидесятилетия Владимира Высоцкого, в Самаре около Дворца спорта открыли памятник поэту. В регионе регулярно проводят различные мероприятия, посвященные легендарному барду.

В прошлом году старый спортивный комплекс, где выступал бард, фактически отстроили заново, но историческую память о легендарном поэте сохранили. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу общественности, и современный спортивно-концертный комплекс получил имя Владимира Высоцкого. На прошлой неделе, накануне 55-летия со дня знаменитых концертов в Куйбышеве, Дмитрий Азаров и сын барда Никита Высоцкий открыли во Дворце спорта тематическую выставку «Высоцкий в Куйбышеве».

В субботу, 26 ноября, в ознаменование памятной 55-ти летней даты во Дворце состоялся концерт «Вертикаль времени Высоцкого». В концертной программе приняли участие артисты Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Александр Ф. Скляр, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Евгений Дятлов. На льду Дворца спорта свои номера показали молодые и опытные фигуристы, победители всероссийских и международных соревнований. Выступления проходили в сопровождении симфонического оркестра и с использованием комплекса визуальных эффектов. Такое представление было показано впервые.

После концерта «Вертикаль времени Высоцкого» Дмитрий Азаров отметил, что восхищен тем, как удалось воплотить необычную задумку, соединив сразу нескольких видов искусства. А значит - порадовать земляков, многочисленных поклонников творчества Владимира Высоцкого. «Творчество Владимира Семеновича, лед и фигурное катание, 55-летний юбилей первого большого концерта великого артиста, который прошел именно здесь, на самарской земле, новый Дворец спорта, имя Высоцкого на фасаде и связь поколений. Мне кажется, что все сошлось, все получилось», - сказал губернатор.

Директор культурного центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке», сын артиста Никита Высоцкий сообщил, что реализовать идею концерта было крайне сложно, но благодаря поддержке региона все получилось: «То, что сегодня было в Самаре, - это хороший, столичный уровень. Я доволен. У меня в Самаре достаточно много друзей, и я с ними разговаривал - им концерт понравился».

Никита Высоцкий отдельно поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении мероприятия, сотрудников Дворца спорта, регион в целом и лично губернатора Самарской области: «Дмитрий Игоревич знал, что это нужно региону, нужно жителям, и помог реализовать эту идею».

Как и 55 лет назад, нынешний концерт прошел при полном аншлаге. Среди зрителей были не только люди старшего возраста, но и молодежь, для которых Высоцкий – кумир их родителей, чьи песни им было любопытно услышать в современном прочтении. «Песни Владимира Семеновича актуальны и важны в наше время, - считает жительница Самары Ольга Родионова, пришедшая на концерт с сыном, - В его песнях отражаются мысли о войне, жизни, о любви. Хочется, чтобы подрастающее поколение тоже ими прониклось».

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что это масштабное и уникальное представление задумывалось именно для жителей Самарской области. «После концерта общался с земляками, рад, что им понравилось. Именно для жителей Самарской мы все это задумывали и делали. Синергия спорта, воспоминаний, творчества великого поэта для того, чтобы люди пришли и получили удовольствие, - отметил глава региона, - Владимир Семенович - великий поэт не только своего времени, он поэт России и русской души, его творчество актуально и сейчас. Все, что в его стихах, песнях, творчестве, отзывается не только у людей моего поколения, старшего поколения, но и у совсем юных граждан нашей страны, которые были на этом представлении».

Концерт привлек не только жителей со всей Самарской области, но гостей из Москвы, других регионов и даже стран. «Это действительно событие в жизни Самарской области, и я горжусь, что у нас в регионе проходят такие события. К Никите Владимировичу Высоцкому, с которым мы сидели на концерте рядом, подошел человек и рассказал, что специально приехал из Казахстана, - сказал Дмитрий Азаров, - В этом году мы опять побили рекорд по туристическому потоку. Наши фестивали и событийные мероприятия получают призы всероссийских и международных конкурсов. Например, музыкальный «Самфест», который объединяет разные музыкальные стили. Считаю, подобный концерт памяти Высоцкого нужно делать ежегодным. В какой форме - посоветуемся с хранителями творчества и памяти Владимира Семеновича. Мы, кстати, готовы помочь и в развитии музея Высоцкого, разместить его в новом помещении, чтобы еще больше людей знакомились с творчеством легендарного исполнителя».

Среди гостей концерта на трибунах самарского Дворца спорта был Герой РФ, трехкратный Олимпийский чемпион по борьбе, член Совета Федерации Александр Карелин. Он поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и жителей региона за внимательное отношение к памяти Владимира Высоцкого, а организаторов представления «Вертикаль времени Высоцкого» - за успешную реализацию уникального проекта. «К этой дате, 55 лет со дня первого крупного концерта Владимира Семеновича Высоцкого в Куйбышеве, в Самаре отнеслись по-настоящему. Благодарность организаторам за такой концерт, благодарность региону и его жителям за внимание к памяти Высоцкого, за то, что Дворец спорта теперь носит его имя, выставка тут открыта, - сказал Александр Карелин, - Очень правильное и дальновидное создание примера российских символов. Здесь, где Высоцкий впервые собрал многотысячную аудиторию, сделать так, чтобы это не осталось забытым. В прошлом году в этом Дворце спорта проводили традиционный всероссийский турнир по борьбе «Новая высота» памяти Игоря Александровича Найвальта. Планируется, что соревнования пройдут здесь и в следующем году. Турнир, как и концерт памяти Высоцкого, – это достойное наполнение для этого современного и замечательного объекта».

Глава региона подчеркнул, что провести такой уникальный концерт было бы невозможно без нового Дворца спорта, который был построен на год раньше срока. «Недавно мы провели здесь Гран – при по фигурному катанию, здесь проходят хоккейные и баскетбольные матчи, самые смелые творческие идеи могут воплощаться в новом Дворце спорта благодаря его техническим возможностям. Новый Дворец спорта построили, и он стал магнитом для притяжения людей, - сказал губернатор, - И таких точек на карте Самарской становится больше – не только в городах, но районах, селах. Это Дворцы культуры и творчества, школы искусств, ФОК, модельные библиотеки – это все места встреч поколений, где формируется общественная, культурная, спортивная жизнь. Рад, что вместе с земляками многое сделали, чтобы это стало возможным».

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова на представлении побывали семьи военнослужащих Самарской области. «Я знаю, что и там, на передовой, песни Высоцкого звучат. И то, что сегодня здесь были жены, родные люди наших защитников Отечества, это тоже такая незримая духовная связь между родными людьми, - сказал Глава региона, - Мы на системной основе организовываем помощь и поддержку семей военнослужащих. Это святой долг для каждого, кто здесь, в тылу, делает все для нашей победы. За то время, когда идет специальная военная операция, мы всегда приглашаем семьи защитников Отечества на концерты, спектакли, другие творческие события. И это всего лишь малая толика того, что можно сделать для этих людей, которым нужна наша поддержка, всего общества, и она есть».

Концерт «Вертикаль времени Высоцкого» открывает череду событий, посвященных 85-летнему юбилею великого исполнителя, который состоится в следующем, 2023-м году.

Фото: Андрей Савельев