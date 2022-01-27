Дмитрий Азаров наградил победителей юбилейного областного журналистского конкурса 

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В четверг, 27 января, в Самарском театре юного зрителя состоялось подведение итогов и награждение победителей десятого юбилейного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области, а также были объявлены имена лауреатов конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии». По традиции церемония была приурочена к празднованию Дня российской печати.

За десятилетнюю историю областной журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области неоднократно подтверждал свой статус престижной профессиональной премии. Номинации конкурса 2021 года были сформированы по двум основным направлениям — «Год науки и технологий» и «170 лет Самарской губернии».

Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с угрозой распространения COVID-19, второй год подряд вносит коррективы в формат проведения мероприятия: количество участников было ограничено. Журналистские коллективы могли наблюдать за ходом церемонии онлайн в официальном паблике «СОВА. ИНФО» и «Самарская область» ВКонтакте.

Торжественную церемонию открыл Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«2021 год был богат на знаменательные события, стал юбилейным для Самарской губернии. В течение всего года мы проводили просветительские, познавательные, торжественные мероприятия по всей территории Самарской области, посвящённые истории родной земли. Очень важно, что журналисты включились в эту работу. Ведь чем больше узнаешь о родной земле, тем больше влюбляешься в нее, появляется истинный патриотизм, без которого творить просто невозможно», — отметил Глава региона, поблагодарив журналистов за те проекты, которые были реализованы в 2021 году.

Губернатор напомнил о том, что прошлый год прошел под эгидой развития науки и технологий и положил начало десятилетию науки и технологий, объявленному Президентом страны Владимиром Путиным.

«Это требование времени, мы видим, как сегодня развиваются технологии, какой мощнейший импульс получают цифровые технологии. И дело не только в том, что мировые рынки фиксируют прирост в продажах компьютеров на 30% и даже больше. Особые условия сподвигают мировое сообщество к тому, чтобы использовать возможности «цифры», — сказал Дмитрий Азаров.

В прошлом году работники СМИ стали настоящими проводниками для жителей региона в мир научного прогресса, увлекая зрителей, слушателей и читателей, рассказывая об открытиях ученых мирового уровня и научного сообщества Самарской области.

Год стал успешным для научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего», который стал лучшим по интегральной оценке среди всех научно-образовательных центров страны.

«На уровне Правительства России звучит, что на нас возлагают особую надежду. Мы первые, кто пошел по пути интеграции регионов, создав межрегиональный НОЦ. Наш опыт интересен, он стал применяться всеми научно-образовательными центрами. Наш НОЦ сотрудничает не только с крупнейшими компаниями нашей страны — Ростех, Роскомос, АО «РЖД», но и с небольшими инновационными компаниями, расположенными как на территории Самарской области, так и за ее пределами. Партнёрами нашего НОЦа стали три университета Беларуси и Академия наук Беларуси, и это впервые, когда научно-образовательный центр имеет международных партнеров. На нашем опыте учатся, его используют. И в том числе, опыт управления НОЦем. Для меня было большой честью представить наш опыт на итоговом Госсовете под председательством Президента страны Владимира Владимировича Путина, посвященному науке и образованию. Я рассчитываю, что НОЦ даст мощнейший импульс развитию технологии, инновационных производств. И мы это уже наблюдаем. Благодаря НОЦу мы строим мост в будущее. Мы сейчас создаем задел будущих свершений и действительно прорывного развития отраслей экономики», — подчеркнул Губернатор.

Тема коронавируса также была в топе информационных поводов в повестке СМИ всего мира. И Самарский регион не стал исключением. Наши журналисты информировали о мерах, которые помогают защитить здоровье, привлекали внимание руководителей всех уровней к проблемным вопросам, что позволяло своевременно их решать.

«Вот уже два года мы оперируем понятиями социального дистанцирования, разобщения. Мы столько делали для того, чтобы объединить людей в реализации масштабных проектов, объединить вокруг Стратегии лидерства, важных задач, которые мы вместе с людьми определяем, — обратился к журналистам Глава региона. — В этот период, когда мы вошли в новую волну распространения инфекции, давайте приложим больше усилий для того, чтобы не разобщить людей, не разъединить их по отраслям, интересам, а наоборот, создать импульсы, объединяющие людей. От вас здесь очень многое зависит».

Губернатор отметил также важнейшую роль представителей средств массовой информации в деле формирования имиджа, повышения привлекательности Самарского региона.

«Наша Самарская область после десятилетия оттока вновь привлекательна для жителей других регионов и стран. И в том, что у региона такой имидж, велика ваша заслуга, — поблагодарил журналистов Губернатор, призвав их помогать выявлять проблемные участки, контролировать исполнение проектов, реализуемых на территории региона. — Ваш принципиальный подход по выявлению недостатков, недоработок для меня тоже очень важен. Вы — важнейший элемент общественного контроля и мониторинга. Вы чутко реагируете на запросы общества, на те проблемы, которые фиксируют и транслируют люди, мониторите всё информационное поле и всегда находитесь на острие самых значимых для жителей региона вопросов».

Ведущими торжественной церемонии награждения победителей конкурса в 2022 году выступили заместитель главного редактора ГТРК «Самара», ведущий информационной программы «Вести» Данил Рыбалко и юный журналист самарского областного молодёжного пресс-центра, ученица 7 класса Владислава Измайлова. Совместная работа на сцене представителей двух поколений журналистов символизировала преемственность лучших традиций журналистской школы, сформированной в Самарской области.

К участию в конкурсе по направлению «Год науки и технологий» заявки подали 26 региональных и муниципальных СМИ, 61 журналист и представитель редакций. Победителей определяли по трем номинациям: «Интеграция и исследовательское лидерство», «Инфраструктура», «Кадры».

Награды представителям средств массовой информации региона вручил Губернатор.

Почётного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области» был удостоен главный редактор Большеглушицкой телекомпании «Пульс» Владимир Стрелкин.

За общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области, почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» награжден директор общества с ограниченной ответственностью «НЬЮС-ПРИНТ» Владимир Полуянов.

За вклад в сохранение и развитие казахской культуры и национальных традиций на территории Самарской области Почетной грамотой Губернатора Самарской области была награждена заместитель главного редактора Большеглушицкой телекомпании «Пульс» Любовь Мельникова.

Напомним, Владимир Путин объявил 2022 Годом культурного наследия народов России. В преддверии Года в Самаре был открыл Парк дружбы народов. Губернатор призвал представителей СМИ включиться в работу по наполнению Парка смыслами, идеями, активностями, высказать свои предложения.

«Предложите, что бы вы хотели там видеть, как это на ваш взгляд должно работать, взаимодействовать, привлекать людей, быть магнитом для людей разных национальностей. Мы дорожим многовековой дружбой представителей разных народов, проживающих на территории Самарской области. Надеюсь, вместе мы сохраним многовековые традиции дружного, братского проживания на нашей земле людей разных национальностей и вероисповедания», — подчеркнул Глава региона.

За вклад в развитие средств массовой информации Самарской области Благодарностью Губернатора Самарской области была поощрена Марина Хаустова, ответственный секретарь нефтегорской районной газеты «Луч».

За активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в формировании у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны и ее народа, за содействие укреплению и развитию общенационального сознания Благодарностью Губернатора Самарской области были поощрены главный редактор газеты «Чагринские зори» Клара Галимзянова и главный редактор «Самара – Городские информационные Системы» Елена Орлова.

Направление «170 лет Самарской губернии» стало лидером по количеству поданных заявок – 119 работ от представителей 39 региональных и муниципальных СМИ. Юбилей губернии – это не просто красивая дата, отсчитывающая очередное десятилетие. За ней — любовь и неравнодушие к месту, где довелось родиться и жить.

Работая над материалами на тему 170-летнего юбилея Самарской губернии, журналисты максимально раскрыли свой творческий потенциал. В работах нашло отражение всё – от глобальных достижений региона до уникальных судеб земляков. Победителей выбирали в четырёх тематических номинациях: «170 лет Самарской губернии: история в лицах», «170 лет Самарской губернии: история в деталях», «170 лет Самарской губернии: история начинается сегодня», «170 лет Самарской губернии: сила – в единстве».

При оценке материалов участников конкурса в направлении «170 лет Самарской губернии» жюри приняло решение выделить несколько работ, достойных спецприза. Это яркие, неординарные, несущие новые смыслы творческие проекты, которые, несомненно, нашли и продолжают находить отклик в сердцах читателей, зрителей, слушателей.

Так, специальный приз Губернатора Самарской области получил Армен Арутюнов, редактор отдела «Культура» газеты «Волжская коммуна». Его книга «Мозаика модернизма. Куйбышев – Самара. 1958–1996», посвященная малоизученному периоду истории архитектуры и искусства Куйбышева и Самары второй половины ХХ века, включает в себя более 300 фотографий и открывает неизведанные страницы зодчества Самарской губернии.

Проект с Научно-образовательным центром Самарской области, воплотившийся в цикл программ интервью «Лица самарской науки», «Самара научная» и «Новости НОЦ «Инженерия будущего» от творческой группы радиостанции «Эхо Москвы в Самаре» также удостоился специального приза Губернатора.

Специальным призом отметили «Первое молодёжное медиа объединение «РеДА!кция» Губернатора Самарской области». В прошлом году на церемонии вручения премии Губернатора журналистским сообществом была поддержана идея формирования молодёжного медиаресурса региона при Губернаторе. Проекту дан старт, творческий молодёжный медиацентр призван систематизировать информационный поток, направленный на молодежный сегмент, он информационно усилит акценты и расставит ориентиры в приоритетных молодёжных направлениях государственной политики, подчеркнет привлекательность региона для самореализации молодёжи.

Единственный представитель немедийной профессии Сергей Максимов также стал обладателем специального приза Губернатора. Сергей Юрьевич – врач-уролог Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина – создает настоящие фотошедевры. Его снимки, сделанные с высоты птичьего полета при помощи квадрокоптера, легли в основу одного из календарей Правительства Самарской области на 2022 год «С благодарностью врачам, чьё искусство вдохновляет».

Специальным призом конкурса была также награждена директор ГТРК «Самара» Елена Крылова. Команда телеканала в год 60-летия первого полета человека в космос провела первый всероссийский 12-часовой телемарафон. Он был подготовлен совместно с Правительством Самарской области, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П.Королёва и Союзом композиторов России. К марафону подключились 44 города из 30 регионов страны, истории которых связаны с освоением околоземного пространства.

«Вдохновителем для нашего проекта стали вы, Дмитрий Игоревич. Ваша любовь к малой родине, ваше знание нашей истории, традиций, культуру, знание всех сфер жизни, промышленности, потенциала региона, любовь к нему вдохновили нас на создание этого проекта. Космические скорости, с которыми вы движетесь, ваше стремление быть впереди, быть в авангарде, диктовать моду и обозначать тенденции – все это легло в основу проекта», — отметила Елена Крылова.

Александр Смирнов как представитель творческой группы телеканала «День 24 Новокуйбышевск» и представитель творческой группы телеканала «КТВ-ЛУЧ» Игорь Антипкин также были удостоены специальных призов конкурса «Губерния в наших объективах». В 2021 году по решению Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию с целью выбора муниципальных обязательных общедоступных телеканалов право осуществлять вещание на «22 кнопке» на территории г.о.Новокуйбышевск получил телеканал «День 24 Новокуйбышевск», а на территории г.о.Сызрань – телекомпания «КТВ-ЛУЧ». Эти муниципальные каналы успешно работают в новом статусе и очень важны для телезрителей.

Специальный приз получил представитель творческой группы сетевого издания «PROGORODSAMARA» Игнат Борисов. Издание было признано компетентным жюри экспертом в области современных медиа, охватывающим все каналы коммуникации: сайт, новостные агрегаторы, рекомендательные системы, социальные сети, мессенджеры.

Награды премии Союза журналистов России вручила секретарь Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РФ, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

За журналистскую хватку и умение раскрывать тему в номинации «Дебют» была отмечена журналист службы новостей «Самарского областного вещательного агентства» Виолетта Маджар.

В премии с вдохновляющим названием «»И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова» отметили двух лауреатов: специального корреспондента отдела «Культура» газеты «Волжская коммуна» Ксению Аитову и шеф-редактора «Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Самара» Дмитрия Пархоменко.

Антон Рубин, ведущий эфиров на радио «Эхо Москвы в Самаре», за последовательность и компетентность получил премию «»С открытым забралом» имени Валерия Иванова».

Редактор отдела «Культура» издания «Волжская коммуна» Армен Арутюнов за яркость слова и глубину проработки темы культурной жизни области был награжден премией «»Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой».

Премию «»За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой» получила Ирина Денисова, генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА». Ирина Денисова в этот вечер была отмечена еще одной наградой – почетной грамотой Союза журналистов России за успешную организацию и проведение фестиваля молодежной журналистики и детско-юношеского телевизионного творчества «Свой взгляд».

Кульминацией вечера стало объявление имен новых лауреатов журналистского конкурса «Золотое перо губернии». Этот конкурс уже 23 года выявляет на журналистском поле Самарской губернии самые незаурядные и яркие имена.

За профессионализм и компетентность лауреатом конкурса «Золотое перо» стала Анфиса Нагуманова, шеф-редактор службы новостей ГТРК «Самара». «За глубину и компетентность в освещении тем» «Золотое перо» получила заместитель главного редактора телеканала «Самарское губернское телевидение» Татьяна Потоцкая. В номинации «Интернет СМИ» «золотым» лауреатом стала Ольга Афанасьева, редактор самарского филиала издания «Комсомольская правда».

Подводя итоги церемонии награждения, Ирина Цветкова поблагодарила журналистов за труд и честное отношение к профессии.

«Хочу сказать вам спасибо за вашу работу. Вы такие труженики. Наверное, поэтому наша организация Союз журналистов является одной из лучших в России, потому что вы такие. Сегодня мы благодарим друг друга. Нужно чаще говорить друг другу спасибо. И не стесняться этого», — отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, пожелав коллегам новых творческих побед и ярких событий.

Губернатор заверил, что 2022 год будет насыщенным на такие грандиозные события: 80-летие первого исполнения Седьмой Симфонии Шостаковича, юбилей футбольного клуба «Крылья советов», 30 юбилейный Всероссийский фестиваль «Студенческая весна», а также Всероссийский фестиваль авторской песни «Самфест» — событие, которое стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Самфест» пройдет 11-12 июня. Из-за этого мы вынуждены были даже перенести «ВолгаФест» на август. Грушинский фестиваль, надеюсь, что проведем очно, и он будет подготовительным к юбилейному 50-ому фестивалю. Традиционно пройдет «iВолга» – лучший межрегиональный молодежный фестиваль по итогам прошлого года. Фестиваль Шостаковича, искусство стрит-арта и многое другое. До конца года мы наполнили жизнь региона важными культурными, значимыми событиями. И я очень рад, что муниципалитеты, города и сельские районы активно включаются в эту орбиту и сами начинают генерировать масштабные фестивали. Вам будет, о чем рассказать, — о новых инвестиционных проектах, новых производствах, новых технологиях и о людях, которые сегодняшним днем вносят свой вклад в развитие нашей губернии», — резюмировал Дмитрий Азаров.

Победители областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области смотрите здесь.