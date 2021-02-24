Дмитрий Азаров и Зельфира Трегулова провели выездное совещание на месте будущего филиала Третьяковской галереи в Самаре

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В среду, 24 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова провели выездное совещание на строительной площадке Фабрики-кухни, чтобы проконтролировать ход работ по подготовке к открытию первого в России филиала легендарной Третьяковки.

Напомним, что создание в Самарской области филиала музея, известного не только в нашей стране, но и во всем мире, стало возможным благодаря активной позиции Главы региона Дмитрия Азарова и инициативе общественников. В соответствии с разработанной концепцией, основу экспозиции самарского областного филиала составит искусство XX-XXI веков: это дань уникальному зданию Фабрики-кухни,построенному в 1932 году в стиле конструктивизма.

Во время осмотра директор областного филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко рассказал Дмитрию Азарову и Зельфире Трегуловой, что на сегодняшний день на объекте завершены работы по усилению фундаментов и закрыт тепловой контур. Внутренние помещения обеспечены теплом, что позволило начать отделочные работы и монтаж коммуникаций, а также фасадные работы.

«Завершено больше половины общестроительных работ, на втором этаже в выставочных залах уже идет чистовая отделка. Основной объем работы связан с устройством инженерных систем», – пояснил Михаил Савченко.

Параллельно с работами по реставрации здания ведется разработка проекта интерьера будущего музея, начаты подготовительные работы по благоустройству прилегающей территории. Так, помимо музейной составляющей, Фабрика-кухня станет крупным образовательно-просветительским центром. Здесь будут проводиться лекции, кинопоказы, встречи на дискуссионных площадках, занятия для детей в детском образовательном центре. Реализует проект команда самарских архитекторов Филимоновых. В соответствии с замыслом, многие помещения будут мобильными и многофункциональными. Зельфира Трегулова отметила, что самарская команда отлично справляется с поставленными задачами, проект проработан в деталях.

«Последний раз на объекте я была в конце октября, и вижу, что очень многое сделано. Я знаю, что такое стройка, и могу честно сказать, я впечатлена увиденным. Уверена в том, что осенью мы закончим огромное дело по восстановлению фантастического памятника архитектуры 1930-х годов и по созданию филиала Третьяковской галереи в Самаре – городе с огромным потенциалом, городе, где культура крайне востребована.Здесь будет город-сад и совершенно потрясающее культурное пространство, культурная точка не только на карте Самары, но и на карте всей страны», – отметила она.

Дмитрий Азаров поблагодарил Зельфиру Трегулову за пристальное внимание к процессу создания самарского филиала галереи и добавил, что темпы работ будут сохранены, музей заработает в намеченные сроки: «Действительно, сегодня есть уверенность, что с работами по реконструкции здания в текущем году мы справимся. В начале следующего года начнем установку музейного оборудования, отладим все функциональные, жизнеобеспечивающие системы и откроем творческо-выставочное пространство».

Добиться открытия филиала легендарной галереи удалось благодаря отстаиванию интересов Самарской области на федеральном уровне. В эту работу внесли лепту и представители депутатского корпуса: «Депутат Государственной Думы от региона Александр Хинштейн на постоянной основе сопровождает проект в министерстве культуры РФ, – добавил Губернатор. – У нас есть депутаты по разным направлениям, которые по своей специализации сопровождают ключевые для региона проекты, благодаря чему мы достигаем целей, приходим к общему результату».

Не менее масштабные работы уже в этом году будут проведены по благоустройству прилегающей территории: планируется отремонтировать сквер Памяти борцов революции, сохранив его в первозданном виде, а также привести в порядок территорию за сквером, создав там Сад баланса. Кроме того, обновят и дороги. Работы по благоустройству и ремонту улично-дорожной сети будут выполнены сразу по двум нацпроектам – «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Проект предусматривает комплексное развитие и благоустройство окружающей территории в квадрате проспекта Масленникова, улицы Ново-Садовой, улицы Луначарского и Автобусного проезда, – отметил архитектор проекта Константин Африкантов.

Таким образом, Самарская область не только обретет филиал легендарной галереи, но и вдохнет вторую жизнь в уникальное здание и всю прилегающую территорию:

«Это то, о чем я говорил на Санкт-Петербургском культурном форуме: мы объединяем нацпроекты «Культуру» и «Жилье и городская среда». Здесь у нас есть возможность воплотить синергию в полной мере, «вшить» культурный код в благоустроенную прилегающую территорию», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что примером такого комплексного обновления территории является Крымская площадь. При реставрации Фабрики-кухни также будет применен комплексный подход. Руководитель области поручил городским властям в кратчайшие сроки провести совещание с собственниками, представителями обслуживающих организаций и Фондом капремонта, чтобы решить вопрос о ремонте фасадов близлежащих зданий.