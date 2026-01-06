Для работников культуры Ставропольского района приобретен автобус в рамках региональной программы «Культурные люди»

Для отрасли культуры Ставропольского района 2025 год стал знаменательным: победа в номинации «Место силы» Х Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России», открытие модельной библиотеки «Хрящевка-тур» и долгожданное приобретение автобуса.

Новый специализированный автотранспорт рассчитан на 30 посадочных мест. Благодаря мобильному средству работникам культуры будет легче организовывать концерты творческих коллективов в сельских поселениях района, выезжать на областные мероприятия, расширятся возможности для регионального сотрудничества. Автобус уже брендирован и ярко подчеркивает, что внутри пассажиры – культурные люди!

«Автобус стильный и современный, с раздельными сиденьями и регулируемыми с 2х точечными ремнями, отвечает требованиям безопасности, дополнительно оборудован информационной системой ЭРА ГЛОНАСС, видеонаблюдением, тахографом. Все это позволит с комфортом преодолевать расстояния, не испытывая трудностей с транспортировкой музыкальных инструментов, костюмов и другого необходимого реквизита.

Ставропольский район – один из крупнейших по области. Благодаря данному приобретению, поддержке Министерства культуры, администрации района, отрасль культуры обзавелась собственным транспортом, чтобы творчество могло прийти в отдаленные уголки муниципалитета. Народные и образцовые коллективы смогут осуществлять гастрольную деятельность, самодеятельные артисты – выездные концерты. Также в 2026 году будет активизирована работа в рамках реализации программы «Пушкинская карта» с возможностью посещения представителями молодого поколения выставок, фестивалей, спектаклей и культурных событий различного уровня», – прокомментировала Игнатьева Надежда Михайловна, руководитель МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области.

Фото: минкульт СО