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«Денис Мацуев представляет»: Самарская филармония станет площадкой для яркого «Диалога поколений» российской исполнительской школы!

28 мая 2025 13:13
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«Денис Мацуев представляет»: Самарская филармония станет площадкой для яркого «Диалога поколений» российской исполнительской школы!

3, 4 и 5 июня Самарская государственная филармония распахнёт свои двери для грандиозного фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»!

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
 Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» проходит по всей России. Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы – от юных звёзд до всемирно известных музыкантов. Художественный руководитель Фестиваля – российский музыкант и общественный деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев.

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Самара на три дня превратится в центр музыкального притяжения, где публика сможет насладиться виртуозным исполнением и новаторским подходом к классике.

«Денис Мацуев представляет: диалог поколений» — это не просто серия концертов, это платформа для обмена опытом между поколениями музыкантов, возможность для молодых талантов заявить о себе и выступить перед широкой публикой вместе с именитыми мастерами.

Что ждет зрителей:

  • 3 дня незабываемых концертов: на сцене Самарской филармонии выступят лауреаты престижных международных конкурсов, стипендиаты фондов поддержки молодых талантов, будущие звёзды классической музыки.

  • Разнообразная программа: от классических шедевров до современных композиций.

  • Встреча с Денисом Мацуевым: Имя Дениса Мацуева — гарантия высочайшего уровня исполнительского мастерства и безупречного вкуса. 

  • Открытие новых имен: фестиваль «Денис Мацуев представляет» — это шанс первыми услышать и оценить талант тех, кто завтра будет покорять мировые сцены.

  • Неповторимая атмосфера: зарядитесь энергией молодости и таланта, погрузитесь в мир прекрасной музыки и станьте частью большого музыкального события!

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