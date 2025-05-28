«Денис Мацуев представляет»: Самарская филармония станет площадкой для яркого «Диалога поколений» российской исполнительской школы!

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3, 4 и 5 июня Самарская государственная филармония распахнёт свои двери для грандиозного фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»!

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» проходит по всей России. Он объединяет на сцене музыкантов разных поколений, представителей российской исполнительской школы – от юных звёзд до всемирно известных музыкантов. Художественный руководитель Фестиваля – российский музыкант и общественный деятель, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ Денис Мацуев.

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Самара на три дня превратится в центр музыкального притяжения, где публика сможет насладиться виртуозным исполнением и новаторским подходом к классике.

«Денис Мацуев представляет: диалог поколений» — это не просто серия концертов, это платформа для обмена опытом между поколениями музыкантов, возможность для молодых талантов заявить о себе и выступить перед широкой публикой вместе с именитыми мастерами.

Что ждет зрителей: