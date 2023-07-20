День народного фольклора отметят в Этнопарке Дружбы Народов в Самаре

55

23 ИЮЛЯ - День народного фольклора в Этнопарке Дружбы Народов в Самаре!

Программа мероприятия:

▫️11:00 - 20:00 - Мини-экскурсии в национальных подворьях

▫️12:00 - 16:00 - Площадка мастер-классов (художественная роспись: Мезенская, Устюжская, Городецкая; народные орнаменты: русские, мордовские, татарские, чувашские; мехенди, роспись на руках; вышивка крестиком)

▫️12:00 - 16:00 - Интерактивная творческая площадка (игра на музыкальных инструментах, частушки, песни и напевы, народные танцы и переплясы)

▫️12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 - Театрализованный перформанс «Притча из чемодана»

Добраться до Этнопарка возможно на общественном транспорте - автобусы №80 и 5Д, электропоезде - ст. «Парк дружбы народов» (бывш. «Красный Кряжок») и на автомобиле (маршрут в «Волгаре» по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до «Этнопарка дружбы народов»)

0+

