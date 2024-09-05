День города-2024: Узнать историю Самары можно на бесплатных автобусных экскурсиях в сопровождении гида

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Автобусные экскурсии – это отличная возможность лучше узнать историю Самары. 8 сентября с 12:00 до 20:00 профессиональные гиды проведут обзорные экскурсии по маршруту движения автобусов и расскажут интересные факты о городе. Путешествие можно начать от площади Кирова или от Барбошиной Поляны (от остановки «Собор Кирилла и Мефодия»), а далее проехать по улицах Самары к центру.

Интервалы движения автобусов - 30 минут. Предварительная запись не требуется. Автобусы проследуют по двум кольцевым маршрутам: собор Кирилла и Мефодия – остановка ул. Молодогвардейская (пересечение улиц Льва Толстого/Молодогвардейская) – собор Кирилла и Мефодия;