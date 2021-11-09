Cамарцы провели локдаун в окрестностях Ширяево и закрытых музеях

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Компания МТС проанализировала популярность аудиогидов по туристическим точкам Самарской области осенью 2021 года. По данным МТС, в конце октября-начале ноября самарцы чаще всего интересовались достопримечательностями, расположенными в окрестностях села Ширяево, и виртуально «гуляли» по учреждениям культуры, закрытым на время локдауна.

Самыми популярными туристическими объектами на территории Самарской области во время «ковикул» стали гора Верблюд и источник Каменная Чаша. Количество просмотров и прослушиваний аудиогидов по этим точкам возросло во время локдауна примерно на треть, причем исключительно за счет любителей внутреннего туризма. Если летом Ширяево и остальные достопримечательности Самарской Луки интересовали «соседей» из Татарстана, Башкортостана и других регионов Поволжья, то за время осеннего карантина информацию о них читали и слушали только самарцы, тольяттинцы и жители Жигулевска и Хрящевки.

Топ городских достопримечательностей Самары за период локдауна возглавили объекты, доступ в которые был закрыт из-за введенных ограничений. Так, чаще всего самарцев в октябре-ноябре интересовали аудиогиды по бункеру Сталина, музею модерна, комплексу «Самара космическая» и музею Эльдара Рязанова. Кроме учреждений культуры, жители Самары и области виртуально «гуляли» по Ботаническому саду, Ладье и площади Куйбышева.

В настоящее время гости и жители Самарской области могут больше узнать об истории, культуре и природе региона с помощью четырех интерактивных гидов МТС: «Виртуальных прогулок» по Самаре, Тольятти и Сызрани, а также онлайн-путеводителя «Место силы. Самарская Лука».