Более 20 тысяч билетов реализовано по «Пушкинской карте» в учреждениях культуры Самары

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Уже четвёртый год в России с огромным успехом реализуется президентский проект «Пушкинская карта». Жители страны от 14 до 22 лет имеют возможность бесплатно посетить культурные мероприятия на тех площадках, которые являются партнёрами данной программы.

«Пушкинская карта» - социальный проект, главная цель которого - приобщить современную молодежь к культуре. Программа пользуется большой популярностью у юных самарцев. Она полезна для развития ребенка и выгодна для бюджета семьи. За 2024 год было проведено 627 мероприятий и реализовано более 21 тысячи билетов по карте», - отметила руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации города Самара Татьяна Шестопалова.

Среди лидеров по посещению - театр драмы «Камерная сцена», театр для детей и молодежи «Мастерская», театр для всей семьи «Витражи», драматический театр «Самарская площадь». Также большой популярностью пользовались мероприятия, проводимые муниципальным духовым оркестром и централизованной системой детских библиотек.

С афишей мероприятий, доступных по «Пушкинской карте» можно ознакомиться на сайте culture.ru.

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта, которую выдают молодым людям, имеющим российское гражданство. Оформление карты бесплатное. Ежегодно на неё зачисляют определённую сумму, которую можно потратить на покупку билетов. Лимит карты в 2025 году составляет 5 000 руб. Карта даёт возможность посещать спектакли, выставки, экскурсии, мастер-классы, развиваться творчески, углублять свои знания, расширять кругозор. Получить «Пушкинскую карту» можно через приложение «Госуслуги.Культура» либо обратившись в одно из отделений «Почта Банка».

Фото: администрация Самары