Актрисе Ларисе Голубкиной исполнилось 85 лет

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку РФ Ларису Голубкину. Поздравительную телеграмму 9 марта опубликовали на сайте Кремля.

«Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской Армии», — говорится в поздравлении.

Путин добавил, что миллионы ценителей искусства восхищаются талантом, артистизмом, обаянием и вокалом актрисы. Президент пожелал ей здоровья и бодрости духа.

Ларисе Голубкиной исполнилось 85 лет.

Актриса родилась в Москве и окончила ГИТИС. Первую свою роль она сыграла в образе Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Позднее ее пригласили в труппу Театра армии, где она работает по настоящее время.

В числе ее наград есть два ордена «Знак Почета» — за заслуги в развитии советского театрального искусства, орден Дружбы, орден М. В. Ломоносова, орден «Ключ дружбы» — за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства России и Кузбасса, а также гранд-премия «КиноВатсон» и премия «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены», пишут "Известия".